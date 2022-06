Soy una feria A la última Se ha muerto Gracia Montes y me he acordado de mi madre

Mi madre se llamaba Florentina y se mareaba en coche cuando no conducía. Uno de esos extraños días (le habían quitado el carné) empezó con náuseas y paramos. Se puso a chupar un limón y con ello se le fue quitando el malestar. Comenzamos a cantar 'Florentina limón' con la letra de 'Maruja Limón' y no paramos hasta llegar a Murcia. «¿Qué te pasa a ti en los clisos, Florentina limón? Que se te han puesto pajizos, Florentina limón». Se ha muerto Gracia Montes y me he acordado de mi madre.

La cantante de Lora del Río ha muerto en Sevilla a los 86 años. También me acuerdo de 'Poema de mi soledad'. Y del día que fue a '¿Dóndes estás corazón?' a defender a las folclóricas de la 'acusación' de lesbianismo. «Esto lo hay en la abogacía, en la literatura, en la política, en todo. ¿De qué se van a asustar en el siglo XXI?». Era folclórica y hablaba como una folclórica. Otra, otra. A ver. 'Soy una feria', que le compusieron Rafael de León y Juan Solano con arreglos de García Segura. La alegría de vivir, aunque ella fuera puro quejío. La cantó al principio de 'Cantares' en 1978. Con una máquina del tiempo, me iría al Corral de la Pacheca a ver a esas diosas. Vale, también a Epidauro a ver a María Callas. «Tus armas son las dudas y los celos; las mías la franqueza y la alegría. Me estás constantemente avasallando. No cantes, no te rías, ponte seria. Y siempre terminamos tarifando. Pues yo, quieras o no, soy una feria, soy una feria, soy una feria».

Muy peculiar es 'Esa mujercita', de Manuel Alejandro. «Esa mujercita que ves con el pelo hermoso, esa mujercita que ves con los labios secos, esa es la mujer que más quiero y más quiero, porque yo he vivido mezclada en su sangre». Ay, Gracia.