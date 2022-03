Ni machismo ni feminismo, ni rusofilia ni rusofobia. Ni una cosa ni la otra. A mí me cuesta trabajo distinguir los opuestos. Aunque machismo y feminismo no lo sean, como un participante de 'First Dates' explicó a su cita: el feminismo es un movimiento y el machismo, una actitud. Jordi Évole planteó a Felipe González si Díaz Ayuso era lo más parecido al trumpismo que podíamos tener. «Hombre, de aspecto es mucho más desagradable Trump… Pero sí, es un poco esa línea, sí». «¿Cómo la definiría?», sigue Évole. «No me atrevo a definirla, no. No, no me atrevo. Sólo me imagino cómo sería su opinión, participación o decisión en uno de estos consejos de la OTAN o consejos que veo hoy en la crisis de Ucrania. Y me cuesta encajarlo». Vaya, como si no pudiera suplir sus carencias con asesores listos. Como si no tuviéramos la idea de Zapatero en cualquier reunión. Incluso ahora. O la de Sánchez persiguiendo a Biden. González es en el PSOE el mundo de ayer.

A Tania Sánchez le ha parecido que eso del aspecto jamás lo hubiera dicho si fuera un hombre. Y el patriarcado la tiene al límite de su paciencia. A ver, Tania, de aspecto es mucho más desagradable Pablo Iglesias, tu ex, que tú. No sé si Felipe González no habla de hombres feos. Pero es que le ha salido Trump en la pregunta. También Charles Michel es más desagradable de aspecto que Ursula von der Leyen. Y Buxadé que Monasterio.

Me gusta mucho la canción 'Bueno, ¿y qué?' de Pepe Blanco: «Como un hombre no ha de ser la Bella Otero ni, por tanto, de guapeza presumir, aunque escuche que al pasar lo llaman feo, no se debe acobardar sino darse más postín». De verdad, resaltar la belleza de una mujer no es el machismo que tenemos que combatir.