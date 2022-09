En diciembre Movistar + estrena 'Fácil', la serie adaptada de 'Lectura fácil', novela de Cristina Morales. Y ahora se presenta en el Festival de San Sebastián. Morales es muy punki y, además de escritora, forma parte del colectivo Iniciativa Sexual Femenina, que se acerca a la danza contemporánea desde una perspectiva feminista, libertaria y antiacademicista. Me han contado que en el espectáculo hasta se meten el pico de una mesa por ya se imaginan dónde. Y por ahí está Morales a punto de pedir que se metan la serie que han hecho con su libro. Escribió un artículo en 'Rockdelux' como Crispina Modales (y su cara) retitulando 'Nazi' la serie. No le gusta lo que han adaptado. He visto la ficción de Anna R. Costa, cocreadora con Paco León de 'Arde Madrid', y es buena de verdad. Cristina Morales puede no reconocer a sus «retrasadas» ahí. Lo que sí van a reconocer muchos es que Anna es la lista de la pareja creativa Paco León-Anna R. Costa.