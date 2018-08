España y el griterío (*)

Lo que ocurre hoy en España está perfectamente contado en varias novelas de Benito Pérez Galdós , que ya basaba sus ficciones en antecedentes reales. Si se hubieran adjudicado los papeles de don Inocencio, el canónigo penitenciario de las tertulias de la casa de Doña Perfecta, de Pepito Rey , sobrino de la señora y hombre viajado por Europa que ponía en solfa aquella España , la propia dueña de la casa como terrateniente poderosa y los seguidores encargados del trabajo sucio, no les habría salido tan redondo. Y es que hay entrenamiento, suelen hacerlo un par de veces cada siglo (a veces más). De esta manera, seguimos en el mismo rellano de la escalera del progreso que hace... bueno, que siempre. No sé si es costumbre, genética, climatología o simplemente mala suerte, pero seguimos en el charco de toda la vida.

Me niego a creer que España sea un país peor que otros muchos que han marcado la historia de Europa. En todas partes cuecen habas, y nadie se salva de momentos oscuros. Pensamos en la postración de Suecia hace un siglo y en cómo ha conseguido sacar la cabeza y convertirse en un país admirado, aunque también tenga sus sombras entre tantas luces. Hay países que han tocado el infierno, pues no se puede caer más bajo que la Alemania nazi, y han sabido salir de ese agujero y volver a ocupar el podio de los liderazgos. Y así ha ocurrido en otros estados en momentos puntuales, pero en ninguno reincide con tanta contumacia como España. Está el caso de la sufrida Polonia, pero casi siempre ha sido por causas externas, su situación geográfica la ha perjudicado, a veces hasta casi el exterminio (Guerra de los Treinta Años). Un estado de crispación permanente solo tiene parangón en Los Balcanes, donde se cruzan problemas raciales, religiosos, económicos y estratégicos. Y surge la pregunta: ¿es que España es de parecida constitución? La respuesta para mí es NO, ni de lejos, y precisamente aquella España de judíos, moros y cristianos fue incluso ejemplar en algunos momentos.