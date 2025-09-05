Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El 'Team Building'

La Justicia francesa ampara a un trabajador despedido por no ser «divertido»

Elena Moreno Scheredere

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:01

Un trabajador francés ha sido despedido por no ser «divertido». Suena fuerte, pero en esencia ese es el problema que tuvo el buen hombre a ... quien la prensa francesa ha seguido con interés. El individuo, consultor de profesión, fue contratado por una empresa parisina cuyo ambiente de trabajo era distinto al que estaba acostumbrado. Los fines de semana le invitaban a fiestas y seminarios «desinhibidos» cuyo objetivo era la socialización con alcohol por medio.

