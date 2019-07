El segundo paso

La decisión de la consejería de Educación del Gobierno de Canarias de no organizar este verano talleres para alimentar al alumnado de las familias sin recursos económicos es uno de los últimos esperpentos protagonizados por el Ejecutivo que aún lidera, en funciones, Fernando Clavijo.

El paso de Soledad Monzón por el cargo de consejera de Educación ha permitido revivir la leyenda de Atila. Deja como legado un erial, cuyo broche final (esperemos) ha sido fulminar este programa de alimentación y soltarle el paquete (como si los menores fueran kleenex) a unos ayuntamientos que no tienen margen de maniobra. Igual (confiemos en que no) hasta que la desalojen del cargo nos regala alguna sorpresa más relacionada con el veneno, en forma de deportes electrónicos, que tanto empeño ha tenido en inyectar a las nuevas generaciones.

Salvar a alguien o algo de los cuatro años de Clavijo es difícil. Pero no imposible. Para ello hay que fijarse en una persona con un perfil bajo, pero que en menos de dos años –asumió el cargo el 1 de agosto de 2017–, supo atajar una crisis mayúscula en Cultura.

De su labor en Turismo y Deportes no me pronuncio, porque no me ha tocado informar sobre esos campos. Pero sí que he seguido muy de cerca los pasos del lanzaroteño Isaac Castellano en la otra disciplina.

Nada más jurar el cargo tuvo que hacer frente a una de las perlas que le dejó su antecesora Mariate Lorenzo. Se topó con que el jurado designado por ella para seleccionar al director del Festival de Música de Canarias declaró desierto el concurso. Además, conviene recordar, ese evento cultural agonizaba, fruto de la 33ª edición y los 478.000 euros de déficit que dejó Nino Díaz. Y con el público de uñas con el festival.

Isaac Castellano optó por Jorge Perdigón como director, con el que las aguas parece que han vuelto a su cauce.

Pero la decisión más importante que tomó se produjo en el seno de la empresa pública Canarias Cultura en Red. Consistió en el cese, en octubre de 2017, de su director ejecutivo, José Luis Cudós. Su salida cerró una era (tenebrosa) y puso los cimientos de la ansiada regeneración de esa gangrenada casa. Mucho le queda por hacer ahí a quien le sustituya en el cargo, pero nada más difícil que el valiente paso dado por Castellano.

El cese de Cudós abrió la puerta para que ahora, que ATI-CC ya no ata de pies y manos a quien lo intente, se acabe con la red clientelar y preferente que algunos tienen en Canarias Cultura en Red y con los sangrantes desequilibrios insulares y políticos en el reparto de las ayudas en forma de patrocinios.