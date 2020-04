El portazo de Madrid

Pedro Sánchez ha paralizado el plan de Ángel Víctor Torres. El presidente compareció en rueda de prensa para explicarlo, se esperaba su entrada en vigor inminente y, sin embargo, Madrid lo frena. El Gobierno de Canarias colisiona con La Moncloa que ya ni siquiera sopesa argumentos de geografía como la insularidad y la lejanía, por no citar las mejores condiciones sanitarias dadas las estadísticas. Ni con esas, ni con tener que entrar someramente en razones políticas, irrumpe la uniformidad a son de la recentralización conjugado con el toque de corneta del estado de alarma que predomina sobre el autogobierno.

Si Torres no reacciona, su margen de maniobra se irá reduciéndose cada vez más. No puede ejercer de presidente de comunidad autónoma al uso, una extensión a modo de pieza sobre el mapa que manejan en Ferraz marcando en rojo sus gobiernos como si de un gran campo de batalla entre la izquierda y la derecha estatal se tratase. Si Torres se queda en eso, si se ciñe a ser un Guillermo Fernández Vara o Emiliano García-Page, está políticamente acabado. Su referente debe ser otro si quiere salvar su Gobierno: o Torres actúa como el que fuera presidente socialista Pasqual Maragall (2003-2006) con grandes dosis de catalanismo que incomodaban a Madrid por su clara defensa de un territorio diferenciado, o la suerte del Pacto de las Flores está echada.

Precisamente hoy Quim Torra le solicitará a Sánchez recuperar todas las competencias catalanas de cara a ir graduando el desconfinamiento. Lo hará en una reunión telemática donde también estará Torres y es ahí, en ese momento a lo largo de la mañana, en el que tendrá que rebatir al portazo que le ha dado Sánchez a Canarias. O este domingo Torres hace de Maragall o el declive del Pacto de las Flores será imparable. Juega en su contra que Sánchez no querrá aparecer públicamente como que cede ante Torra, por lo que el pulso no es sencillo. Pero nadie ha dicho que lo fuese. Si Torra dice que es absurdo que tomen las medidas a 600 kilómetros de distancia, más lo será desde los aproximadamente 2.000 kilómetros que separan Madrid del archipiélago.

Román Rodríguez está expectante. Si Sánchez no abre la mano (y no como una gracia o consideración sino atendiendo a la condición de nacionalidad que alberga esta tierra) dejará a Torres entre la espada y la pared. Porque hoy será esto y mañana otra cuestión que vayan certificando, una tras otra, que la agenda al Gobierno de coalición estatal lo marcan terceros o directamente no escucha. O Canarias toma el camino de Cataluña y el País Vasco o a medio plazo quedará presa de la tendencia (la que sea) que impere en Madrid dentro de la política de bloques ideológicos que ignore por completo los hechos diferenciales que distinguen a las nacionalidades con respecto a las regiones.

Se producen llamadas a varias bandas. Eso sí, ni Podemos ostenta alternativa ni Ciudadanos puede revertir el concurso de acreedores al que está abocado fruto de su desplome en las urnas. El ritmo lo dictan otros. Este domingo será de especial interés político. Torres tiene que hacerse oír y lograr prevalecer su criterio frente a Sánchez que, de por sí, ya sufre otras presiones. Canarias afronta un horizonte complicado. Los teléfonos arden. Hay ruido de sables. Se avecina un otoño caliente.