El pacto y el caso ERE

Ha salido la oposición andaluza en tromba pidiendo la dimisión de Susana Díaz como diputada. Era lo previsible. Pedro Sánchez se pone de perfil y, a lo más, se parapeta en José Luis Ábalos y la invención sanchista de que existe un viejo y un nuevo PSOE para desentenderse del caso. Un pretexto que, además de banal, se viene abajo cuando precisamente tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán fueron presidentes del PSOE y, por lo tanto, entraban y salían de Ferraz como si fuera su casa y allí disponían de un despacho que les permitía estar cerca de José Luis Rodríguez Zapatero.

Es posible que Julio Anguita no hubiese reaccionado ante el caso ERE como lo hace ahora Pablo Iglesias. El líder de Podemos está enfilado en ir a por el pacto que le permite ser vicepresidente e insuflar oxígeno político (gracias al poder) a Podemos que, junto al PSOE, el 10N perdió votos y escaños. Quizá, hoy se entienda mejor por qué se apresuraron en abrazarse y rubricar el preacuerdo. A medida que transcurrieran las jornadas y con la notificación de la sentencia anunciada, lo suyo es que el terreno político se enfangase. De todas formas, el caso ERE no supondrá problema alguno para el Gobierno de coalición.

Así las cosas, volvemos al punto de partida: todo pasa por la decisión que tome Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La cercanía de los comicios catalanes a celebrarse en 2020, en función de cuanto tarde Quim Torra en ser inhabilitado, reduce considerablemente el margen de maniobra de ERC. Oriol Junqueras permanece en prisión, el golpe judicial al socialismo andaluz es el que es y Junts per Catalunya (JxCat) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) aumentaron el 10N mientras ERC perdió respaldos.

¿Y si al final vamos a unos terceros comicios? Hay dos claves fundamentales para entender el panorama político actual. Primero, el Estado de las autonomías fue para las izquierdas en la Transición un punto de partida y, por el contrario, para la derecha una fase límite a la que accedió porque no le quedaba otra. De ahí, que el PP aún defienda el modelo autonómico (eso sí, sin más concesiones) a diferencia de Vox y Ciudadanos. Segundo, el peso del independentismo catalán no es el suficiente para permitirse una desconexión unilateral con respecto al resto del país, pero sí atesora el capital político preciso para hacer ingobernable España. Sin el concurso del nacionalismo catalán y vasco, el sistema del 78 decae. Las reglas contempladas en su día están cimentadas en esta premisa no escrita. Si ERC se desmarca de las otras opciones soberanistas puede pagarlo caro en las urnas en breve. La tajada que le logre sacar a Sánchez tiene que ser muy sustancial (y pública) para justificar la abstención. Lo que está claro es que el momento de un apoyo parlamentario gratuito ya pasó. El verano de 2019 no volverá. Y el PSOE dilapidó su gran ocasión. La estabilidad estatal no le importa a los independentistas. Va de suyo. Su lógica naturalmente es otra. Y sus seguidores, sumándole el fallo judicial del caso ERE, no estarán por la labor de amparar la gobernabilidad de Madrid mientras ellos están empantanados y con sus líderes encarcelados o en fuga procesal.