El maquillador estrellas

La miseria y el hambre son difíciles de camuflar. Son tan crudas, tan terribles, que un día o dos se pueden ocultar... pero al final acaban convirtiéndose en una evidencia que difícilmente se escapa, incluso, a la mirada del más despistado y pasota de los ciudadanos.

El informe Foessa, que se dio a conocer la pasada semana, puso de manifiesto que la comunidad autónoma canaria es la única en la que la pobreza y la exclusión social se han disparado hasta cifras alarmantes. La recuperación económica, que el anterior Ejecutivo presidido por el hoy fugado al Senado Fernando Clavijo vendía como un logro sin parangón, no ha sido más que una cortina de humo. Las cifras reales del informe desvelan que 617.000 personas, un 29% de la población de las islas, malvive en una situación alarmante. La explicación de esta situación, en apariencia paradójica, es simple. Parafraseando al artista Tinguaro, todo se debe a que el reparto no ha sido sano. La riqueza, sobre todo en los años en los que se tuvo una afluencia histórica de turistas, no llegó al grueso de la población. Con el beneplácito del Gobierno de Clavijo, que siempre miró hacia otro lado, se generalizaron los contratos basura y unos sueldos que, en la mayor parte de los casos, no permiten a las familias hacer frente a las necesidades básicas. Mientras tanto, los amigos del régimen dispararon sus fortunas y muchos de ellos se llevaron el dinero a donde todos ya sabemos. Lejos, muy lejos, a enclaves opacos...

El Ejecutivo nacido del pacto de las flores debe cambiar el rumbo de estos tristes acontecimientos. A pesar de que, como se esperaba, CC dejó las arcas vacías, fruto de un incremento del gasto masivo para intentar colarle un nuevo gol a la población durante las pasadas elecciones.

Frente a las cifras reales del informe Foessa, que deben generar en todos los ciudadanos de estas islas una profunda reflexión aderezada de vergüenza, nos encontramos otras maquilladas. Con las que algunos intentan vender que la gestión de Baltar, al frente de la Sanidad pública del archipiélago, fue maravillosa. No serán las últimas. Seguramente, en los próximos meses nos encontraremos con otras que asegurarán que las carreteras de las islas son maravillosas. El maquillador estrella ahora trabaja ahí.