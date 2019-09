Pido perdón de antemano. Porque el texto que pongo a disposición del lector se centra en un individuo cuyo nombre voy a omitir. No lo hago por temor, porque no voy a ofenderle. Tampoco porque tema que alguna de las cuestiones que expongan sean falsas (si así fuera, este artículo no existiría) . La razn que me mueve es no darle publicidad, porque hay tipos que no la merecen. Ni siquiera la negativa, porque son tan malignos que son capaces de sacar provecho de la misma.

Con el individuo en cuestión ni he tenido ni tengo amistad alguna. Es más, si la memoria no me traiciona, creo que hablé con él, por teléfono en una ocasión, hace muchos años, por un proyecto cultural. El contenido del mismo no lo quiero omitir, simplemente, no lo recuerdo. Con los años, quizás fruto de la experiencia, mi memoria se ha hecho selectiva y lo que no me interesa lo olvido con rapidez.

El innombrable ha sido un pilar cultural del entramado de ATI-CC, mientras este partido ha estado al frente de buena parte de las instituciones públicas del archipiélago. Ha contado con mucho poder, hasta tal punto que su opinión ha sido determinante para que muchos creadores (afines al régimen atico, faltaría más) emergieran en espacios y publicaciones públicas y otros (no afines pero con más valor creativo que los anteriores) fueran sepultados por el olvido y la indiferencia a la hora de repartir el dinero público.

Resulta ahora que anda disgustado. Mucho, porque dice que una institución pública, tras la caída de su amada ATI-CC de la poltrona del poder, ha secuestrado algo suyo. Sobre el contenido no voy a entrar, lo dejo en manos de los especialistas. Pero sí que desvelo lo que haría si cae una en mis manos. Me iría a la calle, hasta el contenedor de papel más cercano, y lo lanzaría en su interior. No merece la pena perder el tiempo en atender a creaciones nacidas de la inquina y de la envidia hacia los que saben más y son mejores personas. Por suerte, en el archipiélago ha comenzado una nueva era, en la que con dinero público muchos esperamos que este tipo de tropelías sean eco del pasado. Si actuase con su dinero, pues su opinión sería respetable, pero con el de todos, las armas arrojadizas deben estar prohibidas.

De todas formas, llama la atención es su enfado. Porque esta situación no es nueva en su trayectoria. No hay que irse muy lejos. Solo a la pasada legislatura y recordar que el Gobierno de Canarias, dirigido por su amado ATI-CC, ante el clamor casi generalizado, se vio obligado a clausurar la itinerancia de una exposición, comisariada por él y por otro iluminado, por su evidente tufo machista. Ante aquella decisión, ni rechistó. Eso sí, cobró (y bien).