El atasco de las muchas cosas perdidas

«Pero sobre todo lo que cuesta es dar con una explicación que lo haga más soportable»

Desde un punto de vista cuantitativo, ya lo de menos es si el atasco de ayer merece ser calificado como el mayor de la última década. A quienes lo sufren siempre les parece el más grave. Bien es cierto que cuesta recordar tantas horas de retenciones y con un radio de acción. Pero sobre todo lo que cuesta es dar con una explicación que lo haga más soportable. Porque no estamos hablando de lluvias torrenciales, ni incluso del desplome parcial de un muro de contención, como sucedió en la zona del Tívoli... esto es mucho más sencillo: se produce un accidente y no hay un plan alternativo para desalojar con la máxima celeridad al vehículo siniestrado. Como tampoco lo hay para buscar soluciones alternativas al tráfico, de manera que los conductores afectados pudiesen evitar el atasco o al menos reducir los estragos del mismo. De lo de kilómetros y kilómetros de autopista sin paneles informativos que alertasen de lo que estaba sucediendo, mejor ni hablar. Y, por favor, que nadie salga con que para eso están los mensajes en redes sociales de los organismos públicos afectados, porque si se conduce no se puede ir mirando el teléfono móvil -o eso es lo que manda la normativa vigente-.

Ayer fue un día de pérdidas. Se perdieron vuelos porque se llegaba tarde al aeropuerto; se perdieron horas de clase porque los vehículos con los alumnos no estaban a tiempo en los colegios; se perdieron centenares de citas médicas en hospitales, centros de especialidades y ambulatorios; se perdieron horas de trabajo; se perdió mucho dinero... y, por supuesto, se perdió la paciencia. Pero quizás lo más doloroso es perder la confianza en quienes tienen la responsabilidad de actuar con celeridad para buscar soluciones. No lo digo por los agentes de Tráfico de la Guardia Civil o de las policías locales de los municipios afectados, que hicieron lo que buenamente pudieron, sino porque acabó el día y no hay constancia de un gabinete de crisis para evaluar lo ocurrido, acelerar las soluciones a medio y largo plazo y, sobre todo, tratar de que la próxima vez que se accidente un camión no se paralice toda una isla.