¿Dónde están?

Las escandalosas cifras de la pobreza infantil en España regresan a nosotros con tozuda insistencia, y reaccionamos ante ellas con perplejidad o enterrándolas bajo un manto de sospecha. ¿Cómo es posible que la cuarta economía de la zona euro tenga cifras de pobreza en niños y adolescentes que solo Rumanía supera en el contexto de la Unión Europea? ¿Cómo entender que, en un estado del bienestar consolidado como el nuestro, los menores de 18 años sean el grupo de edad que vive en mayor riesgo de pobreza y exclusión social?

Responsables políticos y personas de todo el espectro ideológico responden de una manera no exenta de cierta lógica: si realmente hubiera 733.000 niños, niñas y adolescentes sufriendo carencias materiales severas en España, lo estaríamos viendo todos. La falta de exposición o experiencia directa de esta pobreza es una razón fundamental para explicar la indiferencia social y la inacción política que rodean a la pobreza infantil. Pero es que la pobreza no es solo privación, también es silencio e invisibilidad.

Tres razones explican a mi juicio el que, a pesar de ser un fenómeno de tan elevada prevalencia en España y una verdadera anomalía en el contexto de la Unión Europea, la pobreza infantil continúe siendo una realidad invisible y, por ello, ignorada. La primera razón es nuestra visión estereotipada y un poco obsoleta de lo que significa la pobreza en la infancia y la adolescencia. Nuestro inconsciente nos lleva a imaginar niños y niñas harapientos, famélicos o mendicantes, pero esa no es la imagen contemporánea de esta pobreza. Un niño que hoy vive en la pobreza tiene una alimentación deficiente, en la que rara vez hay fruta, verdura o proteínas animales o vegetales. Vive en una casa sin calefacción y pasa el invierno con el abrigo siempre puesto, también en su hogar. No puede hacer deporte ni permitirse ninguna actividad extraescolar. Tampoco puede acudir al dentista o al psicólogo si lo precisa, y tiene problemas para disponer de unas gafas, por ser todas ellas necesidades no cubiertas por el sistema público de salud.

La segunda razón que explica su invisibilidad es que la pobreza infantil es una realidad doméstica, que se manifiesta fundamentalmente en los hogares, de puertas para adentro. Una realidad que resulta vergonzante para progenitores y cuidadores principales, y de la que rara vez hablarán públicamente, por sentir que cuestiona su capacidad de proveer a sus propios hijos de lo más esencial. La última razón es que nuestras vidas se desarrollan en contextos cada vez más segregados geográfica y socialmente. La realidad de la pobreza infantil se concentra en distritos y localidades de los que vivimos alejados, salvo que pertenezcamos al estrato social que los habita.

Pero créanme: esta pobreza existe, es brutal con quienes la padecen y crece de manera alarmante en España. Las entidades sociales la enfrentamos a diario. Destroza la vida de cientos de miles de niños y niñas que tienen la mala suerte de haber nacido en contextos de desventaja, y supone una de las peores injusticias con las que convivimos en España. La precariedad en el empleo, el muy elevado coste de la vivienda y la ausencia de ayudas públicas de apoyo a la crianza son el tridente que reproduce la pobreza infantil en el Estado como una metástasis incontrolada que solo se extiende entre iguales. En buena medida se trata de desequilibrios estructurales, pero se están cebando de forma muy acusada sobre las familias jóvenes en edad reproductiva.

En el 47% de las familias atendidas por nuestros programas sociales los cuidadores principales tienen empleo remunerado, pero perciben rentas de trabajo que no les permiten salir de la pobreza severa. Esas familias tienen que dedicar al pago de la vivienda el 51% de su renta familiar, y en muy pocas ocasiones tienen acceso a vivienda social. La ausencia de ayudas públicas de apoyo a la crianza es una anomalía que merece atención específica. España solo invierte en políticas de familia e infancia el 1,2% de su PIB, cuando la media de la Unión Europea supera el 2,3%. La casi totalidad de los países de nuestro entorno dispone de ayudas públicas de apoyo a la crianza, y tienen con ello tasas de pobreza infantil significativamente más bajas que las nuestras. Como efecto añadido, sus tasas de natalidad son significativamente mayores a las nuestras, porque el reto demográfico es, en esencia, un reto económico que puede corregirse.

La pobreza infantil no es natural, ni es inevitable. Países de nuestro entorno consiguen reducirla a la mitad a través de políticas públicas decididas y eficaces. Necesitamos mucha mayor determinación política para reducir esta pobreza, pero esa determinación no se movilizará si no despierta una reivindicación social que señale la pobreza infantil como algo intolerable y exija su erradicación. 733.000 niños y niñas sufriendo privaciones materiales severas cada día ya no pueden esperar más.