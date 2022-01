Mientras Rigoberta Bandini no ganaba en el BenidormFest (Festival de Benidorm en neolengua para no asustar), Petra Martínez sí lo hacía como mejor actriz en los premios Feroz por 'La vida era eso', su primer papel protagonista. A los 77 años. Tanta teta, tanta teta, y Petra Martínez se puso a hablar de masturbación en el agradecimiento. Cuando tú vas, yo vengo de allí. A Petra Martínez la conocerá más gente que a Bandini, a Chanel o a Tanxugueiras («el musical del columnismo gallego», según Peláez) por su doña Fina en 'La que se avecina'. Pero, espera, que tiene amigos que no le hablan por participar en la serie. Ella tampoco les habla, claro. Que si no le da vergüenza. «Yo lo que quiero es divertirme», dice la actriz, que también está nominada en los Goya.

Supongo que los dos amigos de Petra Martínez son enemigos de la televisión y están haciendo 'Esperando a Godot' todo el rato y leyendo el 'Ulises'. Desprecian la comedia de referencia en la televisión española. Y eso es fundamentalmente la serie, española. Ha modernizado la astracanada y el vodevil. Es un tebeo grotesco y brillante con la incorrección política por bandera. Aunque no se abandere otra cosa que la diversión. Dice Eduardo Torres-Dulce que a un verdadero cinéfilo se le reconoce por 'Hatari' (1962), la película Howard Hawks en la que pasa poco. A un tipo al que le gusta el cine le gusta 'Hatari'. A los dos amigos de Petra Martínez también se les reconoce por el desprecio a 'La que se avecina'.

A Eurovisión va una señora brilli-brilli que se parece a Megan Markle, baila como Jennifer Lopez y canta una letra así: «Yo siempre primera, nunca secondary, apenas hago doom doom con mi boom boom». ¿Qué pensara doña Petra?