Oro parece, plata no es. En mayo de 2020 llega un nuevo maratón a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con un nombre y un formato que produce alguna que otra distracción y confusión. Lo del mes de mayo no tiene nada que ver con el Gran Canaria Maratón, que aún sigue esperando por una comparecencia pública del nuevo consejero de Deportes del Cabildo para que aclare qué quiere hacer con la prueba y cuál es el objetivo de la misma. Mientras esto sucede -el próximo Gran Canaria Maratón se disputará en enero de 2021-, solo se habla del Maratón Gran Canaria ‘20, un proyecto de la empresa catalana Seagull Sportive SL, que cuenta con el respaldo de la Liga de Fútbol Profesional. Las primeras medidas, sin valorar si esta idea itinerante que se trasladará cada año a una ciudad española con equipo de fútbol en la LFP tendrá éxito o no, es la de subvencionarla. El Instituto Insular de Deportes aporta de entrada 45.000 euros, la consejería de Turismo 15.000 euros y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria otros 15.000 euros, al margen del esfuerzo que supone organizar un evento de este tipo en materia de seguridad, limpieza, etc. El proyecto inicial es disputar un maratón en el que las aficiones de todos los clubes de fútbol de la LFP se den cita. Esta prueba de 42 kilómetros, en un circuito a dos vueltas, se puede realizar a nivel individual o por relevos, ofreciendo también la opción de correr una sola vuelta y así disputar un medio maratón.

Pero la propuesta llega al IID y empiezan unos movimientos que suenan al copia y pega de las diez ediciones anteriores del Gran Canaria Maratón. Los catalanes, con la subvención aprobada, se adaptan y del planteamiento inicial surge ahora, en los días previos, una carrera de institutos -la misma historia de siempre- y en vez de una carrera infantil se sacan de la manga una carrera del abuelo -algo parecido al proyecto Pasos por la vida-, e incluyen en el equipo de trabajo a una persona que pertenecía a esa oficina de Grandes Eventos, de la que nadie tenía conocimiento de cuál era su principal misión.

Pero ahí no acaba la historia. A prisa y corriendo se organiza un estand en el Maratón de Valencia, con la intervención del IID y el Patronato de Turismo de Gran Canaria, para promocionar el Maratón Gran Canaria ‘20, una carrera pasajera y que está organizada por una empresa de la Península, sin que se publicite ninguna otra carrera de las habituales en Gran Canaria -LPA Night Run, San Silvestre, etc-. Nadie dice ni mu. Y la oposición en el Cabildo sigue mirando para Cuenca, mientras los disparates se suceden.