Discutir en broma

En el piso de estudiantes teníamos acoplado al novio de una compañera. El tipo, que se había independizado de sus padres para empezar a vivir a costa de los nuestros, solo hacía tres cosas: beber café, fumar Ducados y discutir. Y discutía por todo con la autoridad con la que discuten los que no tienen ni idea de nada.

Una tarde, después de comerse la mitad de mis magdalenas, nos enfrascamos en una disputa acerca de no sé qué. Cuando me cansé de oírle y le dije que para él la perra gorda, que yo estaba llevándole la contraria por el mero placer de pasar el rato y de retrasar el momento de sentarme a estudiar, se puso en pie, indignadísimo, y me soltó: «¡No se discute en broma!». Se limpió las migas de la camiseta y se fue a su habitación. A la de su novia, mejor dicho.

Dice Paloma Rando que se habla del Benidorm Fest como si fuera la conferencia de Yalta. Y concluye con «La solemnidad mata la diversión». Y tanto: la mía la está matando. Que esto no ha de ser una asamblea albanesa en la que tengamos que estar siempre de acuerdo, pero de ahí a partirnos la cara hay un trecho. O unas tetas. Que se han formado unas tanganas que ni los mods contra los rockers. Que está el respetable menos ídem que nunca. Que será porque me he vuelto una vieja y una rancia, o porque bastante tengo con discutir conmigo misma, o porque he perdido aquella inconsciencia de la juventud que me llevaba a pasármelo bien embistiendo contra cualquier cosa, o porque ya no tengo necesidad de ponerme a prueba, o porque me da una pereza terrible, o por todo eso junto, pero ya no me divierte tanto discutir por discutir. Al menos, sin que me paguen. Para eso ya están los que la lían con ardor guerrero. Y gratis.