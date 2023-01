Dejad que los niños se acerquen a mí

Esta semana hemos sobrevivido al blue monday, marcado en el calendario como el día más triste del año, ya que a estas alturas volvemos a la rutina sin apenas acordarnos de que hace quince días vivíamos rodeados de paquetes, entremeses, y fiesta. Dicen también que se debe a que nos han llegado ya las facturas de los excesos de diciembre…los del bolsillo y los del turrón.

Escucho a mi alrededor propósitos para el nuevo año. Mismos propósitos, distintos años. Es el día de la marmota. Pero en esta ocasión, me he sorprendido a mí misma con una reflexión que comparto: dejar de fumar, salir en el horario previsto del trabajo, hacer deporte, viajar, ser puntual…son buenos propósitos sin duda, pero… ¿y aprender? ¿y ser más curiosos? ¿y más creativos?

Formar parte activa de la vida cultural y artística de la ciudad es clave tanto para la ciudad en sí, como para el ser humano. Los niños especialmente, deben participar de la cultura. Las actividades culturales aumentan la autoestima, mejoran la convivencia, fomentan la creatividad, potencian la imaginación, refuerzan la expresión oral e incrementan la capacidad de concentración y la memoria.

A mi alrededor, muchos padres confunden educar a sus hijos con llevarlos a clases de tenis, por ejemplo. Y ves cómo hacen esfuerzos titánicos por llevar a los niños del cole a la cancha, mientras sacrificados, matan dos pájaros de un tiro haciendo pilates en la sala de al lado. Todo sea por la juventud.

Las canchas, los campos de fútbol, los parques… son espacios de juego, de esparcimiento, de deporte; pero las salas de exposiciones, los museos, los teatros y las bibliotecas son espacios también de encuentro, de diálogo, y de crecimiento. Hay que acercarse más a ellos. Hay que descubrir.

Cuando comento este tema, recibo respuestas de todo tipo. Pero hay una demoledora: «Es que si los padres no han ido nunca a un museo o a un concierto, no van a llevar a sus hijos ahora». Rotundo ¿verdad? A lo que yo contesto: «Sí, cierto. Pero muchos de esos padres no jugaban al tenis, y hacen esfuerzos por llevar a los hijos al entrenamiento…y a los partidos. O muchos no han hecho surf en su vida, y ahora se pasan horas en Las Canteras comiendo pipas en lo que sus hijos esperan a que llegue la gran ola, como si fuesen Keanu Reeves en 'Le llaman Bodhi'.»

Hay que salir de la zona de confort. Eso sí es un propósito para este 2023. No privemos a los niños de la oportunidad de formar una personalidad rica, que no es lo mismo que ser una personalidad rica. Que si el niño es otro Nadal tampoco está mal, y que si la cosa se trunca siempre podremos cambiar el Ferrari por un Twingo y el Rolex por un Casio.