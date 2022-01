El decano A ver, su feminismo, señora ministra, no es igualdad, es identitarismo, pero cualquiera explica eso al decano, que anda en preescolar de feminismo

La discusión entre Arcadi y Federico es de nivel. Cualquiera puede ganar. Al decano del Colegio de Abogados de Madrid le ha ganado Irene Montero. Cielos. Los que no lo frecuentamos no habíamos vuelto a escuchar nada del Colegio de Abogados de Madrid desde el Merlosgate, cuando el lío de Alfonso Merlos y la novia que le pasó por detrás (entonces Merlos estaba a cargo de la prensa en el colegio).

Participó la ministra de Igualdad en el Foro de la Justicia organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Dijo cosas como que «la riqueza está en manos de blancos heterosexuales» (leí bancos heterosexuales y me empezó a estallar la cabeza). Insistió en «acabar con la justicia patriarcal». Y en que la misma «toma los prejuicios de género como norma y contribuye a la impunidad de los agresores». Le tocó al decano, José María Alonso: «No estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia feminista o una justicia machista, sino una justicia independiente». Amárrame los pavos. La ministra, que ya no tenía que intervenir, tomó otra vez la palabra como en un concurso de trovos para decir a ese señor y a los demás: «El feminismo es igualdad y democracia, no propone lo contrario que el machismo, sino que seamos todos y todas iguales».

A ver, su feminismo, señora ministra, no es igualdad, es identitarismo, pero cualquiera explica eso al decano, que anda en preescolar de feminismo. Es como aquella chica de 'First Dates' que soltó no ser ni feminista ni machista. Y el chico le tuvo que explicar que el feminismo era un movimiento y el machismo, una actitud. El decano ha conseguido que Irene Montero se reafirme en que le queda mucha plancha para desasnar a la sociedad patriarcal.