De la prórroga a los penaltis

Este estado de alarma nos ha llenado de nuevos términos -desescalada, cogobernanza, etc- y de decisiones políticas que nos llevan a día de hoy a una serie de lagunas que están provocando una precipitación que no es buena consejera. Tras meses de contención, confinamiento y desesperación ante una pandemia que aún no tiene vacuna, de la noche a la mañana nos ha entrado las prisas por recuperar la normalidad como si nada hubiese pasado. Esta semana se solicitará la última prórroga del estado de alarma. Este peregrinar de Pedro Sánchez por ir salvando escollos para alargar este periodo ha tenido episodios asombrosos, como la firma con Bildu, algo que olió a chamusquina hasta en el propio seno del Partido Socialista, pero es que un voto es un voto en tiempos de sálvese quien pueda. Pues bien, ahora entraremos en un nuevo escenario, también provocado por los apoyos recabados por el gobierno. Sánchez se verá liberado de ir cada semana buscando apoyos y le pasa el poder a las autonomías en la fase 3.