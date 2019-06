De La Gomera a Austria

Tranquilidad. No voy a hablar del pacto de las flores, ni de las competencias que tendrá la Asamblea Socialista Gomera en el nuevo ejecutivo regional. No se pongan nerviosos con el titular de este artículo. Hoy, no hablaré de política ni de los políticos. Parece que La Gomera está de moda y suena con fuerza desde hace semanas. Un soniquete, a ritmo de Los Bajip, constante que se convertía en una reverencia de futuro, del que dependía el porvenir de Canarias, no dejaba de retumbar en mi tímpano. Pero alejado de ese mundanal ruido he seguido pensando en la injusticia sufrida por un gomero del que nadie ha alzado la voz. Solo él puso los puntos sobre las íes hace días, reclamando su estatus y su competencia.

Ahora, con la cabeza bien alta, retoma el vuelo y este fin de semana volverá a demostrar su potencial. Hablo de Cristofer Clemente Mora, un deportista que ha sido en dos ocasiones subcampeón del mundo de trail running y que en el último Mundial fue humillado el día antes por Juan Carlos Granado, máximo responsable de este área en la Real Federación Española de Atletismo, dejándolo fuera de la convocatoria. En el trail últimamente hay muchos intereses. El deporte de moda quiere dar pasos de gigante a la búsqueda de un futuro con más proyección, pero no se debe perder nunca la esencia. Cristofer Clemente, al igual que la mayoría de los convocados para Portugal, manifestó que el circuito no le era favorable, pero todos tenían claro, menos el seleccionador, que Luis Alberto Hernando, campeón del mundo, y Cristofer Clemente, subcampeón, eran nuestros estandartes. Horas antes de la gran cita, Granado comunica el descarte al atleta gomero. Éste, tras una noche para olvidar, se vio sin fuerzas y decidió no correr el Mundial, sin opciones de puntuar, porque no estaba centrado.

Ha pasado el tiempo, ese que lo cura todo. Durante este intervalo, muchos amigos de la polémica a nivel nacional se han quedado mudos. No se ha elevado la voz contra la RFEA, ni contra Granado y su decisión. Todo ha quedado bajo el titular de «decisión técnica» y punto. El pobrecito gomero no rechistará y todo se olvidará. Eso pensaban algunos. Cristofer Clemente merecía otro trato. Ha pasado días muy duros y este fin de semana competirá nuevamente. Se volverá a poner un dorsal y saldrá por los senderos de la Stubai Ultratrail, en Insbruck (Austria), para recuperar sensaciones. Cristofer Clemente ha defendido la camiseta nacional con orgullo y pasión. Nadie le puede reprochar nada. Pero si lo sucedido con Cristofer llega a pasar con otro corredor. ¿El silencio actual se hubiese tornado en huracán?