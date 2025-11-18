Aplausos y lágrimas en la plaza de El Pilar de Valsequillo

La plaza de El Pilar, contigua al Ayuntamiento de Valsequillo, no tardó en llenarse hasta arriba antes de que el reloj marcase las 12.00 ... horas del mediodía. El momento se acercaba y se notaba el runrún en un ambiente cada vez más animado. Las horas de Francisco Atta como alcalde estaban contadas tras la presentación de la moción de censura por parte de la oposición.

Juan Carlos Hernández Atta, la alternativa a la alcaldía, llegaba al Consistorio junto al resto de concejales que posteriormente apoyarían la moción. Lo hacía alegre, sonriente y lleno de ilusión para estrenarse como primer edil de Valsequillo. Muchos fueron los fieles al partido de Asamblea Valsequillera que interrumpieron su camino y no dudaron en darle besos y abrazos para mostrarle el cariño que se respiraba en una parte de la plaza de El Pilar.

El otro bando, mientras, miraba para el otro lado como si la cosa no fuera con ellos. No dudaron los principales exponentes del partido Municipalistas Primero Canarias en presentarse en Valsequillo, pese a los amagos de chubascos que hubieron durante toda la mañana, incluso alguna gota de más cayó sobre los presentes en la plaza, lo que no ahuyentó a los presentes.

Entre ellos se encontraban personalidades como Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, Óscar Hernández, primer edil de Agüimes y Francisco García, regidor de Santa Lucía de Tirajana, entre otros. Lo hicieron para apoyar a Francisco Atta y a los concejales de Asba, partido que se ha acogido a Municipalistas Primero Canarias recientemente. La unión, al menos en la etapa más prematura del partido, se palpa en cada encuentro, como así pasase en las mociones de censuras que se dieron en San Mateo, en Santa María de Guía y en Agaete, en ese orden cronológico.

Víctor Navarro, concejal del PSOE en Valsequillo, también fue uno de los más aclamados por la gente que se dio cita en las inmediaciones del Ayuntamiento. No es para menos. Ha sido la figura clave y la pieza del puzle que ha hecho estallar la guerra entre Municipalistas Primero Canarias y PSOE.

Los alcaldes socialistas de Santa María de Guía y de Firgas, Alfredo Gonçalves y Alexis Henríquez respectivamente, también se acercaron para mostrar su apoyo a Víctor Navarro. Carmelo Ramírez, portavoz de Nueva Canarias, también hizo acto de presencia y no dudó en fundirse en un abrazo con el nuevo alcalde de Valsequillo.

«Los principales acuerdos con el PSOE posteriores a las elecciones de 2027 se resquebrajan». Con esa contundencia se refirió Óscar Hernández, momentos antes de recoger a Francisco Atta en sus brazos para mostrarle su profundo apoyo.

Una vez empezada la sesión plenaria, los asistentes que no pudieron acceder al Ayuntamiento escucharon en absoluto silencio las intervenciones de cada uno de los concejales en la plaza de El Pilar. Si bien es cierto que cada vez que acababa su turno un edil, ya fuera de la oposición o del grupo de gobierno, la plaza se dividía para que una parte aplaudiera y la otra se mantuviera en rotundo silencio.

Tras la votación y la entrega del bastón de mando, Francisco Atta, los concejales de Asba, la edil de Coalición Canaria en Valsequillo, Fabiola Calderín, y la orda de figuras políticas de Municipalistas Primero Canarias no tardaron en abandonar la plaza y dirigirse a la sede de Asba en el pueblo para poner punto y final a la legislatura actual.

Justo a los pocos minutos fue cuando apareció en el balcón del Consistorio el nuevo grupo de gobierno, encabezado por Juan Carlos Hernández Atta, quien, entre aplausos y lágrimas de emoción, prometía un cambio de rumbo en el municipio «con ilusión y esperanza». El nuevo grupo de gobierno tendrá un año y pocos meses para convencer a la mayoría del pueblo de que su gestión es la correcta.