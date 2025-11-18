Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Aplausos y lágrimas en la plaza de El Pilar de Valsequillo

La moción de censura a Francisco Atta se vivió con intensidad en las afueras del Ayuntamiento

David Rodríguez Medina

David Rodríguez Medina

Valsequillo

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:43

Comenta

La plaza de El Pilar, contigua al Ayuntamiento de Valsequillo, no tardó en llenarse hasta arriba antes de que el reloj marcase las 12.00 ... horas del mediodía. El momento se acercaba y se notaba el runrún en un ambiente cada vez más animado. Las horas de Francisco Atta como alcalde estaban contadas tras la presentación de la moción de censura por parte de la oposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  3. 3 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  4. 4 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  5. 5 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  6. 6 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  7. 7 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  8. 8 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  9. 9 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  10. 10 Sorprendente explosión demográfica de viejas en las coladas submarinas del Tajogaite

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aplausos y lágrimas en la plaza de El Pilar de Valsequillo

Aplausos y lágrimas en la plaza de El Pilar de Valsequillo