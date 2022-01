Jefe, tenemos que hablar. Que me he pluriempleado. Que estaba desperdiciando mi talento. Que vi que una tipa ganaba tres mil euros al mes escribiendo poemitas de carpeta de instituto para influencers y yo no voy a ser menos. Así que me he tirado al ruedo, dispuesta a rimar «amor» con «dolor». Y ya tengo una clienta. Espero que no haya incompatibilidad laboral.

Pero no me lea con esa cara de displicencia, jefe, que nos conocemos. No sabe lo difícil que es compartir un código de descuento para una hidratante a la vez que te fotografías con los negritos del África. Se necesita tener sensibilidad, y criterio, y poner las tildes en su sitio. Y estar buena, que también. Por eso, porque es casi imposible reunir en una sola persona el ingenio y el atractivo necesarios para hacerlo, hemos llegado a un acuerdo muy productivo: yo soy su Cyrano de Bergerac y ella mi Christian de Neuvilette; yo escribo y ella enseña cacho. Lo que haga falta en tal de seducir al respetable, a nuestra Roxane. Si fuera al revés, si apareciera mi culo celulítico junto a una frase con faltas de ortografía, no le venderíamos nada a nadie. Bueno, solo a algún rarito. Que haberlos, haylos.

Hoy le he enviado mi primer texto. «De mi para ti por ser tú», le he puesto. Me lo escribió en el libro de Sociales mi compañera Consuelito al acabar tercero de EGB. Pues lo ha flipado, la paya. «Tía, es lo puto mejor que he leído», me ha dicho. Ahora tengo que mandarle algo para una imagen en la que aparece en la cama medio tapada con una sábana, mirando lánguidamente al infinito mientras mordisquea un boli carísimo que debe promocionar. A ver si le cuelo «Puedo escribir los versos más tristes esta noche». Que esta no conoce a Neruda, jefe.