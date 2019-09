Cuidado con nombrar al rey

La crisis de las instituciones es evidente. Ningún Gobierno puede operar legítimamente sin la confianza previa otorgada por el Parlamento. Nuestro sistema es parlamentario y no presidencialista. Tampoco vale una mera reforma constitucional para introducir que gobierne el más votado sin más. Y si alguien pretende una segunda vuelta, insisto, vamos a otro universo político. El parlamentarismo es sano y bienvenido. Lo que está fallando, en gran medida, es que los actores políticos no desempeñan la labor que se les presume. Así las cosas, en el runrún de la calle ya comienza a ser habitual que algunos apelen a que el rey ponga orden. Ya se sabe que son comentarios de andar por casa. Pero así se empieza... Mentar al monarca a intervenir es el paso previo que alumbró asonadas cuarteleras y golpes de Estado en la historia de nuestro país en los dos últimos siglos. Ya puestos, hasta en el propio 23F está por aclararse el papel de Juan Carlos I cuando se reclamaba la urgencia de un Gobierno de salvación nacional en el que estuviesen incluidos ministros socialistas y hasta algún comunista comandados en La Moncloa por algún militar patriotero de alta graduación.

A Felipe VI mejor dejarlo a un lado. El rey reina pero no gobierna. No olvidemos esta máxima porque, de lo contrario, entonces ya la crisis que vivimos es de órdago. Los problemas políticos se resuelven en la Cámara y la elevada fragmentación debe ser síntoma de pluralidad y no de otra cosa. Si los dirigentes no saben dialogar y ponerse de acuerdo eso es harina de otro costal. Pero no mezclemos.

El hartazgo cívico es patente. Y lo peor es que las encuestas reflejan que la división se va a enquistar y ningún bloque por sí solo suma la mayoría absoluta. Alguien tendrá que ceder y pagará un alto coste político por ello. Los próximos meses serán arduos. Aunque de aquí al 10N solo cabe certificar la apatía y el recelo ciudadano que casi prefiere no ir a votar. Cuál será el índice de participación el 10N es la gran incógnita, casi tan interesante que los resultados que arrojen las urnas. Y parece que los diversos partidos están a otra cosa y no son conscientes que puede volver a producirse un nuevo 15M silencioso que le dé carpetazo a la actual etapa política. Hacen como que la cosa no van con ellos y que llegamos al 10N fruto del azar o del infortunio. Y tanta es la desfachatez que no es de descartar que sean capaces de invocar unos terceros comicios para arreglar aquello que ellos no saben. A ver cómo acaba todo esto... Pero con los sondeos actuales en la mano, pinta muy mal el escenario. Y decir ahora que la campaña será decisiva suena grotesco mientras la sociedad no entiende cómo hemos llegado a esta situación donde la rabia se mezcla con el anhelo de que el horizonte socioeconómico no empeore.