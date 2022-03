Lo de los tipos que se emocionan viendo ucranianas guapas con un fusil al hombro ya lo cantaron The Cramps en 'Bikini girls with machine guns'. Claro, que aquello era mucho más divertido. Y que las ucranianas no van en bikini. Era lo que les faltaba, a las pobres.

Hay mujeres guapas y feas, jóvenes y viejas, flacas y gordas, que se han unido a las milicias para defender a su país. Amén, hermanas. No sé si yo sería capaz de hacerlo. Conociendo el historial que arrastro a la chepa, me da que no. Huiría de allí a la primera oportunidad. Y, paradójicamente, y para una persona tan cobarde que ni siquiera es capaz de desertar de sí misma y de sus ataduras, esa huida sería su único acto heroico.

Por ahora, intento escapar de los que me explican que la vida es dura, nena, que esto es la guerra, muñeca. Hombre, no hace falta ni decirlo. Que sí, que somos unos blandos, y unos egoístas, y unos privilegiados, y unos niños lloricas y mimados, y que nuestras preocupaciones cotidianas son ridículas al lado del miedo, del hambre, del frío, de la muerte. Pero no nos hace falta pasar por una situación extrema para saber de qué pasta estamos hechos: podemos vivir sin saberlo. Ellos no. Y, como los adolescentes canosos que son, idealizan la lucha desde su sillón de cuero imaginándose transmutados en valerosos combatientes, y pasan las horas perdidas deseando que algo les suceda, lo que sea, aunque sea malo, para ponerse a prueba, para encontrar sus límites y justificar su existencia. Vale. Que se vayan a 'Supervivientes'. De momento, la única que se podría ir a combatir a Ucrania es Rosa Benito, que para eso ganó el concurso. Y que seguro que el traje de miliciana le queda tan estupendo como el bikini.