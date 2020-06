Certezas y cantinelas

A día de hoy, son más las dudas que las certezas. Todo está en el aire y como comentaba ayer por teléfono con un amigo, hacer planes más allá del día a día que puso de moda el cholismo es casi una irresponsabilidad. Lo que esta semana, recién estrenada la nueva normalidad, es una realidad, puede cambiar por completo (esperemos que para bien, no para mal) en menos de 24 o 48 horas.

Debemos acostumbrarnos a vivir en medio de esta incertidumbre. No queda otra, porque la única cosa que sabemos y que no variará al menos durante un buen puñado de meses es que tenemos que ser muy precavidos. Hay que extremar las precauciones, sin caer en el paranoia, tanto para proteger nuestra propia salud como la de los demás.

Esta pandemia ha hecho que florezcan iluminados por doquier. Unos no paran de repetir que la humanidad no debe volver a ser como antes. Que esta pandemia nos tiene que haber enseñado que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Otros aseguran que saldremos reforzados, mejores, ya que hemos descubierto qué es lo verdaderamente importante. Por el contrario, los hay que repiten que ese cambio es imposible y que la humanidad tiene la memoria muy corta y que en cuanto la pandemia de la Covid-19 sea historia, volveremos a tropezar con la misma piedra.

La mayor parte de estas predicciones son cantinelas y obviedades. Hipótesis, algunas más acertadas que otras, pero absolutamente subjetivas. Conviene recordar que la predicción de los acontecimientos futuros no es una de las cualidades naturales del ser humano. Al menos por ahora.

Solo el paso del tiempo nos dirá cómo saldremos de estos terribles tiempos. No soy optimista. Tampoco pesimista. Intento ser siempre bastante realista y el sentido común me dicta que, la gran mayoría, seguirá como siempre. Los buenos no cambiarán y los perversos o malignos, tampoco. Otro tanto sucederá con los grandes temas, como la lucha contra el cambio climático y las desigualdades sociales. No hay pandemia que lo logre, porque los intereses económicos son imbatibles.

En lo que esperamos acontecimientos, toca hacer lo único efectivo: lavarse las manos, llevar mascarilla y mantener la distancia social.