Dice Núñez Feijóo que España tiene «probablemente de las peores generaciones políticas que hemos vivido en 40 años». Menuda perspicacia. La gracia de mi hijo Roque, que a los 30 años dijo 'abercoque'. Alfonso Guerra suele proponer un ejercicio. Escribamos una lista con los políticos de hoy y, al lado, otra con los políticos de hace 40 años. Pero el gallego parece dejar aparte a los actuales disraelis del PP y el PSOE. «Partidos muy sólidos y muy serios que han traído la democracia a nuestro país se mezclan con elementos populistas». Y en esa mezcla, el criminal siempre gana. Es como el olor a caca en 'El buen patrón', que no hay manera de quitar. Entrevistaba ayer Alsina a la ministra Calviño. Primera pregunta: «¿Han engañado ustedes a Esquerra con lo de Netflix?». «Caray», saltó la otra sorprendida. El populista Rufián anda dando mandobles chulescos de 'esto no se queda así' y 'usted no sabe quién soy yo'. Pues es un infeliz del que el taimado Sánchez se aprovecha para no caerse de la silla. Dos Consejos de Ministros va a haber ahora. Quizá es mejor ser un gandul como Iglesias, al menos como lo entendía Pla en 'La vida amarga': «Es un gandul profundísimo, insondable, que ha llegado a encontrar la manera de mostrar que está siempre atareado». Lo malo es que Sánchez sí hace cosas, aunque muchas veces esas cosas sean la nada, como anunciar leyes o enmiendas imposibles.

A Cayetana Álvarez de Toledo el PP le ha incoado un expediente sancionador por votar en blanco cuando el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Los partidos muy sólidos y muy serios no admiten que se destaque, que no se obedezca, que se dé por saco. Sólo a los populistas con los que van.