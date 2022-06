Que me perdonen los piqueteros y los shakiristas, pero qué hartura de separación. Que bastante tendrán los ínclitos. Que se les rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de tanto waka waka. Que no son ni los primeros ni los últimos. Que tras el divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas (quintaesencia de la familia como Dios y el ¡HOLA! mandan, empalagosos en su ejemplaridad hasta que les empachó tanto dulce), ninguna pareja está a salvo del desastre. Pero lo de analizar las canciones de Shakira para descifrar los mensajes encriptados ya es de nota.

Tampoco es nuevo esto de contar y cantar las desgracias. Y de sacarles rendimiento: viuda perdida, Pantoja hizo lo propio con 'Marinero de luces', compuesto por Perales para que la tonadillera volviera a la vida. La resurrección se produjo en el Teatro Lope de Vega ante la presencia de la reina Sofía. Otra que tal baila: si el corazón de Paquirri había dejado de latir, el del rey, en cambio, iba a mil amigas entrañables por hora. Era una pensión. O un hotel de cinco estrellas, que los encuentros clandestinos del Borbón no tenían lugar en el Hostal Manolo, precisamente.

Está visto y comprobado que, ya sea al compás de la bata de cola o al ritmo de las caderas, todas las canciones hablan de amor. Pero no todas hablan de ti. O de mí: puestos a descifrar mensajes en las letras, el respetable que vea mi lista de Spotify pensará que ahí está la pared que separa su vida y la mía, que aquella canción de Roxy fue el detonador o que tuve un rollo con una chica muy mona que vivía en Barcelona. No, esa no soy yo, ese es Piqué. Espera: a ver si van a llevar razón los exégetas y todas las canciones hablan de él. Sobre todo las de Shakira.