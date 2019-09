Canarias y el curso político

Comienza el curso político. Todo es nuevo en Canarias: Gobierno distinto y composición parlamentaria fragmentada. Algo así como volver a los ochenta antes de que predominase aquel sistema de CC y dos pretendientes que le cortejaban (PSOE y PP). El dilema más recurrente es si este pacto aguantará los cuatro años o bien antes naufragará en cualquier momento a medida que se sumen los sobresaltos. Es un territorio inexplorado, no estamos ante la obra clásica con los tres actores mencionados sino con un juego en el que los socios en el poder (PSOE, Nueva Canarias y Podemos, Casimiro Curbelo va por libre) van a disputarse día a día su futuro electoral y, a la postre, su supervivencia. Lo determinante será una convivencia en el Gabinete en el que cada uno se verá obligado a marcar distancias si no quiere sucumbir próximamente en el universo recientemente estrenado del multipartidismo. La inercia, o la rutina burocrática si lo prefieren denominar así, beneficia al PSOE a costa de Nueva Canarias y Podemos.

Por su lado, la principal duda de la oposición es cómo resistirá CC la travesía por el desierto. Ana Oramas y Rosa Dávila están en situación de mantenerse en los cuarteles de invierno siempre y cuando entiendan el mensaje de regeneración que la variedad de los pactos le han lanzado. No pueden seguir como han estado estos últimos cuatro años. Algunos esperan que se produzcan deserciones significativas en CC en breve. Puede ser. Pero también podría ocurrir que CC aguante y se disuelva el miedo de desaparecer al estilo de UCD. En unos meses se comprobará si esto de la descomposición de CC va en serio o queda en una quimera.

Canarias tendrá dos frentes con los que lidiar en este curso político: los presupuestos y la brecha territorial que asomará, otra vez, a son de Cataluña. Aprobar las cuentas canarias con un Gobierno central sin despejarse en un sentido u otro es abrazar la inestabilidad. Si luego, aclarada la gobernabilidad, se opta por encarar el reto catalán con más aplicación del artículo 155 de la Constitución o, en cambio, renovando los cimientos constitucionales, marcará el devenir político inmediato de las islas y, cómo no, la viabilidad del presente pacto entre PSOE, Nueva Canarias y Podemos. Lo curioso de todo esto, tanto en los números como en lo referente al modelo autonómico, es que Nueva Canarias estará obligada a fijar su propia posición en aras de no fenecer y aprovechar la inédita ocasión de consolidarse a nivel regional. En cuanto a lo primero porque es el responsable del área al tiempo que le permite criticar a Madrid. Sobre lo segundo será lo que le distinga como proyecto político frente a PSOE y Podemos. ¿Qué modelo territorial ofertará Nueva Canarias para las islas? Será interesante observar la era del multipartidismo en el archipiélago. No es otro curso sin más. Es otra dimensión política.