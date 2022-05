Hay en la política española una obsesión por tasarlo todo en cabezas, como si el gobierno entero fuera una macrogranja y tuvieran que ir cortando periódicamente cabezas, de menor a mayor, hasta que algún día, quién sabe cuándo, le llegue su San Martín al pata negra y el que venga detrás que arree. El reino de las metáforas animales es muy evocador porque uno se imagina a Oriol Junqueras con la cabeza de la jefa del CNI enmarcada en su despacho, entre el crucifijo, la estampita de San Jordi y la estelada, enseñándosela a las visitas con el orgullo del cazador que exhibe la apabullante cornamenta de un ciervo disecado. Ha caído ya la cabeza de Paz Esteban y quizá pronto ruede la de Margarita Robles, que es el elefante de Botsuana de los safaris independentistas.

A mí me conmovió profundamente Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, que hace unos días se paró flamencona delante del micrófono y exclamó «¡queremos todas las cabezas!», que tal vez pretendió que sonara a Robespierre, pero que en realidad es una frase muy de abuela en la pescadería y de cocina de aprovechamiento. No me extrañaron ni el tono ni la urgencia porque Rigoberta Bandini ya nos había explicado que las madres catalanas se distinguen por elaborar caldo en cantidades oceánicas e igual Miriam vio que tenía la nevera vacía y le entró pánico, con los hechos gastronómicos diferenciales nunca se sabe. Mi problema, sin embargo, no es el Pegasus ni el caldo, ni siquiera el CNI, sino que yo antes chupaba las cabezas de las gambas y ahora no me atrevo porque me han metido miedo con el boro, el cadmio y otros metales pesados. ¡Ay, Miriam, esas cabecitas sí que merecían la pena y no las del gobierno!