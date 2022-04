Buffet libro

En mi casa había bufett libre de libros: iba a la biblioteca de mi madre y picoteaba de aquí y de allá, mezclando dulce con salado y ácido con amargo. Jamás me prohibió leer ninguno. Y sí, claro que un par de títulos me sentaron mal porque aún no tenía ni estómago ni cabeza para digerirlos. Pero no pasó nada. A esa edad, peor que la indigestión literaria es que no te haga caso el chaval que te gusta: una nunca está preparada para que le rompan el corazón.

Los libros pueden ser cualquier cosa menos incoloros, inodoros e insípidos; han de provocarte, incendiarte, agitarte, revolverte. O, cuanto menos, darte algún tipo de placer, pecaminoso o no. Y esas son las obras que se han prohibido desde siempre. En Malmö se abrió el año pasado una biblioteca de libros censurados, y en Tallin existe el Museo de los Libros Prohibidos. Falta nos hacen: mientras aquí comienzan a marchitarse las rosas de Sant Jordi, en Estados Unidos siguen retirando de las bibliotecas de los estados republicanos los libros que consideran peligrosas. Afortunadamente, la Biblioteca Pública de Nueva York ha acudido al rescate, poniendo a disposición de cualquier interesado los libros censurados para ser leídos en formato electrónico. San eGutenberg les bendiga.

Pasará con los libros proscritos lo que pasó con 'Maus' después de ser eliminado del plan de estudios de un colegio de Tennessee, que aumentarán las lecturas y las ventas. Normal: a mis amigos no les dejaban beber Coca-Cola y se ponían ciegos a cafeína en cuanto sus padres se despistaban. Aunque no les gustara. Y si hay que aplicarle a los libros la ley de peligrosidad, antes que 'Maus' prohibiría 'La isla del tesoro': poco me faltó para enrolarme en un barco.