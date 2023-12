Reflexión sobre diferentes tipos de inversión

Se acerca el final de año y, por consiguiente, el inicio del 2024 que, pese a que se presente siempre complejo (como todos los años), seguro que en algún momento nos brinda muy buenas oportunidades de inversión. Dado que este es nuestro último artículo del 2023, me gustaría hacer una reflexión sobre los diferentes estilos de inversión que existen en la actualidad.

El mundo financiero ha rotado hacia definir el estilo de inversión que aplica cada uno de los inversores, ya sean particulares o institucionales. Existen diferentes tipos de inversión de los que hemos hablado en otros artículos, tenemos el growth, el value investing, la inversión alternativa, entre otros. Una de las tendencias actuales y que se lleva dando tiempo es la especialización de los inversores/gestores de carteras en uno de estos estilos de inversión, pero ¿es realmente buena esa especialización?

El objetivo de cualquier inversor o gestor de carteras es hacer crecer el valor de su capital teniendo unos parámetros de riesgos y temporales predefinidos. Para conseguir este objetivo, desde mi punto de vista, debemos aprovechar cualquier oportunidad (después de haber realizado la due diligence pertinente) que se nos presente ante nosotros. Estas oportunidades pueden parecernos más o menos atractivas y para discernir entre ellas, podemos aplicar diferentes criterios como estimaciones de IRR (TIR), estimaciones de volatilidad, entre otras. La cuestión es que estas oportunidades se pueden presentar en ideas de inversión que se acerquen más al growth, al value o a cualquier otro estilo. Si nosotros mismos nos ponemos trabas o restricciones a la hora de la generación de ideas de inversión, nuestra capacidad de aprovechar esas oportunidades se verá reducida.

Esto también ocurre con diferentes variables. Muchos inversores se niegan a invertir en sectores o geografías determinadas. Esta auto-imposición de límites, en muchos aspectos, puede conducir a error y que perdamos oportunidades que puedan hacernos enriquecer enormemente la TIR de nuestra cartera. Un ejemplo muy gráfico de esto son las cuestiones ESG vs el outperformance de los sectores energéticos y mineros en 2022

.Obviamente, no todos los gestores son iguales y todas las personas tenemos nuestros tendencias o gustos por un estilo, sector o tipología de compañía a la hora de invertir. No somos robots, pero considero que categorizarnos de esa forma limita significativamente la generación de alfa en las inversiones. Al final, todo se basa en aprovechar oportunidades asimétricas como hemos comentado en un artículo anterior y la asimetría y el precio no entienden de estilos de inversión o categorizaciones de ese tipo.

Desde mi punto de vista el no encasillarnos viene precedido de tener una mente abierta, una curiosidad muy grande y el tomarse el viaje de la inversión como un aprendizaje continuo. Siempre teniendo muy claro que, como en todos los caminos, habrá aciertos y errores y que de cada uno de ellos seguramente aprendamos nuevas lecciones. Sin más, solo nos queda desearles una feliz nochevieja y un próspero 2024.