Aumentan las tensiones con Venezuela

En las últimas semanas se ha vivido un incremento de las tensiones geopolíticas entre Venezuela y Estados Unidos. Esta escalada viene dada porque Washington ha ... endurecido su estrategia de «máxima presión» sobre el gobierno de Nicolás Maduro, combinando sanciones financieras, medidas arancelarias y un incremento de la presión militar en el Caribe. Venezuela, a su vez, a respondido denunciando una amenaza «colonialista», buscando apoyo diplomático en la ONU y estrechando lazos con Rusia, China e Irán.

El departamento de Estado de los Estados Unidos ha designado a estructuras vinculadas al régimen como organizaciones terroristas. Este aspecto es importante ya que, de esta manera, la administración de Trump, puede saltarse al congreso y emprender acciones militares inmediatamente. El principal motivo público que nmbra Trump es el continuo tráfico de drogas desde Venezuela hacia los Estados Unidos.

Este conflicto lleva ya pasando un tiempo, las sanciones estadounidenses han hecho que el principal activo que Venezuela exporta, el petróleo, se vea restringido en cuanto a acceso de capital, tecnología y socios internacionales se refiere. Estas sanciones van desde aranceles punitivos, ha revocación de licencias a empresas como Chevron, entre otros. La pérdida de socios técnicos, sumada a años de baja inversión, se traduce en refinerías paradas, fallos en mejoradores de crudo pesado y una infraestructura cada vez más vulnerable, lo que, a su vez, se traduce en una producción mucho menor.

Continuando por Burry, de una manera un poco inesperada, en una carta con fecha del 27 de octubre de 2025 dirigida a los inversores, Burry explicó que liquidaría los fondos y devolvería el capital antes de final de año, reteniendo solo una pequeña fracción para auditorías e impuestos. Su razón principal ha sido que, a su entender, existe una divergencia total entre el valor real de las compañías y las cotizaciones del mercado, especialmente por el impacto de la inteligencia artificial y la desconexión con los fundamentos, que según Burry lleva tiempo acentuándose. La decisión de Burry pone fin a su trayectoria en la gestión activa y el futuro de Scion Capital queda cancelado regulatoriamente ante la SEC, marcando un nuevo giro en la vida de uno de los inversores más contrarios y notorios de la última generación.

Podríamos decir que la salida de Buffet de Berkshire, a sus 95 años, ha sido ordenada y rodeada del cariño de todos los accionistas y compañeros de trabajo que lo acompañaban en Berkshire. Por otro lado, la salida de Burry ha sido un poco más tumultuosa y que ha dejado un mensaje de preocupación, más allá de la mencionada divergencia en las valoraciones de mercado vs los negocios reales, acerca del gasto en CapEx en IA y las depreciaciones de estas inversiones.

Burry ha expuesto que las cuentas de pérdidas y ganancias de los grandes hiperescaladores como Meta, Google, Oracle o Microsoft están infladas debido a la decisión de extender las vidas útiles del equipamiento de computación. Esta decisión atañe a los equipos contables (CFO) de cada una de las compañías, pero Burry afirma que hacerlo en un momento en el que el gasto en CapEx, a través de la adquisición de chips/servers de Nvidia, se está acelerando masivamente y en un ciclo de producto de 2-3 años, no es lo correcto. Según sus estimaciones, por ejemplo, Oracle estaría inflando sus ganancias en un 26,9% en 2028.

Sin entrar en la polémica sobre los hiperescaladores, si es cierto que venimos avisando que las valoraciones de estas compañías son elevadas y que habrá que ver qué nivel de retornos dará este gasto en CapEx. Como siempre recomendamos, hay que comprar lo más barato posible para que nuestro margen de seguridad sea mayor y protegernos, inherentemente, de riesgos de este tipo. Feliz Domingo.