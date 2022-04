Una bolsa en la cabeza

Admiro que se quiera ser mujer. Aunque supongo que si mides dos metros compensa. El asesino de la niña de Oviedo (Igor Postolache, ponte nombre) ya había acosado a otras jóvenes. A una que viajaba en autobús. Comenzó a hablarle y le agarró la mano tirando de ella. La chica se lo quitó de encima, pero no el susto. Otra vez la vio en una parada y le pidió su teléfono. La niña se fue con unos chicos que le inspiraron confianza. A otra le soltó: «Se me nubla la razón al verte… Me estoy poniendo nervioso al mirarte, me gustaría ponerte una bolsa de plástico en la cabeza». Creo que eso se lo he leído a Pedro Salinas.

El CGPJ, que empieza a convertirse en una institución casi vitalicia, advierte de que la ley trans discrimina a las mujeres. Qué sorpresa. También la LIVG discrimina a los hombres, pero qué más da. Son cuestiones políticas. Es una propuesta que se votará en el pleno del día 20, pero dice cosas tan poco extrañas como que alguna de sus disposiciones provoca «el indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales». También pide el CGPJ cautela con respecto al deporte (ya hemos visto los disparates y la injusticia) por la discriminación de mujeres deportistas no transexuales dada la superioridad física de la mujer transexual. Y quien dice deporte, dice el acceso a puestos de trabajo en los que se pidan pruebas físicas.

Lia Thomas mide 1.85. No sé si Igor Postolache le habría dicho eso tan bonito de «me gustaría ponerte una bolsa de plástico» en la cabeza.