Arracimados

El otro día fui a un restaurante vegetariano y caro donde me dieron agua azul. No atendí mucho a la explicación, pero he leído después que el agua solarizada o azul es el resultado de exponer agua potable en una botella azul al sol. Mejor los huevos de cien años fermentados en arcilla, cal, ceniza... Huevos que, por eso, se quedan negros como los de Gómez. También he leído sobre el agua azul que un beneficio es espiritual y que conecta con la idea de la vibración energética del agua, del sol y de los colores. Hasta luego, Mari Carmen.

En Perú, donde no ganan para disgustos ministeriales, piden la renuncia del de Salud por promover la pseudociencia (no sé si ya estará fuera). Hernán Condori había hecho publicidad de una mezcla de agua purificada y zumo «para mejorar la salud, asimilar mejor los medicamentos y nutrientes y eliminar las cosas tóxicas». Hombre, su «agua arracimada» o «agua hexagonal» parece tan inofensiva como el agua azul. Así lo explica: «Nosotros nacemos al 100% de agua arracimada y a partir de los 10 años comenzamos a perder este tipo de agua y empieza el envejecimiento…». ¡A partir de los 10 años! Y bueno, que el precio es de unos 80 dólares los 100 mililitros.

Luc Montagnier ha sido un referente de los antivacunas (ya era antivacunas en 2017 para los niños). Uno de los descubridores del VIH y premio Nobel se echó al monte de la pseudociencia. Como miembro de un presunto rebaño, no podría yo rebatir a Montagnier. Quizá hago con las vacunas lo que Pascal con la existencia de Dios. Lo racional es pensar que existe (que la vacunas funcionan). Aunque la probabilidad de su existencia fuera mínima, eso se recompensaría con la gloria eterna. O la vida más larga.