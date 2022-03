Me estoy acordando, y sin necesidad, de la serie 'Tiempo de victoria: la leyenda de los Lakers', de cuando Magic Jonhnson anunció que era portador del VIH. El shock en 1991. El fin de su carrera. Aunque fuera a los Juegos. Lo anunció él. «Viajar a casa para decirle a mi mujer que tenía VIH fue el momento más duro de mi vida». Bruce Willis no ha podido anunciar que padece afasia, lo ha hecho su familia. Al final, ha salido la teniente O'Neil (junto a sus hijas) por algo que sí es importante, no una broma. En uno de sus más recordados papeles, el personaje de Bruce Willis pasaba toda la película (con la misma camisa) sin saber que estaba muerto. Ahora no sé si sabe que está vivo.

Puede que Bruce Willis no haya sido un actor reconocido por su talento. Y quiero decir por los premios de actuación porque talento claro que ha tenido. Desde que lo descubrimos y disfrutamos con pelo en 'Luz de luna'. Con Maddie y la señorita Topisto (maravillosa traducción española y manchega de Dipesto).

Bruce Willis ha dejado despensa, como llaman en la prensa a los artículos de no demasiada actualidad guardados para publicar. A Bruce Willis le quedan ocho películas por estrenar poniendo cara de Bruce Willis. Haciendo de Bruce Willis. Ya veremos. O no. Pero ahí lo tenemos, en 'El protegido', eligiendo arma en 'Pulp Fiction' (mi escena favorita de la película de Quentin Tarantino), en todas las junglas de cristal o liándose con Cybill Shepherd al ritmo de 'Be my baby' de las Ronettes y ganando al astronauta Mark Harmon en 'Luz de luna'.

El anuncio de la enfermedad de Willis me ha causado más impacto que lo de Magic Johnson en su día. Prefiero un meteorito del tamaño de Texas. Prefiero el Armagedón.