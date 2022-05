A veces voy por la calle y me parece estar en una telenovela. En una venezolana de los 90. Escucho el acento de gente que ha venido a España con un 'visado dorado', como Enrique Peña Nieto, expresidente de México y ex marido de Angélica Rivera, la gaviota mexicana. Que no digo que no haya venezolanos pobres, pero suelo escuchar a los ricos. Quienes estuvieron viendo al Madrid en Saint-Denis parece que se encontraron a la entrada y, sobre todo a la salida, en una película de miedo. O al menos en una novela de Tom Wolfe. En 'La hoguera de las vanidades'. Como si fueran Sherman McCoy, «amo del universo», metiéndose en el barrio equivocado, temiendo que dos negros que se le acercan sean ladrones o algo peor. Y atropellando a uno.

Pero si tiramos de novelas, habrá que pensar en 'Sumisión', de Michel Houellebecq. El propio Wolfe había escrito años antes 'La izquierda exquisita', crónica de la velada en casa de Leonard Bernstein para recaudar fondos en favor de los Panteras Negras (algunos en procesos judiciales por poner bombas en comisarías). Allí estaban Aaron Copland, Richard Avedon, Lillian Hellman o Harry Belafonte departiendo con panteras.

Ahora se acusa de racismo y de hacer el juego a la ultraderecha a quienes cuentan lo que vivieron esa noche. El Gobierno británico ha exigido a la UEFA una investigación. Pero parece que habrá que exigirla también a un Estado cuya policía da palos a los chalecos amarillos, pero permite el terror callejero a las puertas de un estadio. Hemos visto 'Bac Nord' y sabemos que hay barrios donde no entra la policía. Habrá que reconocer que hay barrios donde nosotros tampoco tenemos que entrar. Aunque nos acusen de creernos los amos del universo.