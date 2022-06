No sé cómo hay gente que se graba manteniendo relaciones sexuales. También son ganas, que esas escenas resultan más sórdidas que si las rodara von Trier siguiendo al pelo el manifiesto del 'Voto de Castidad'. Vaya, un nombre muy apropiado para lo que nos ocupa. El caso es que solo me dejaría filmar bien maquillada, bien peinada y fotografiada por Storaro. Y ni aun así, me temo, que una no es la Comaneci del Pikolín.

Preferencias aparte, cada uno es dueño de enrollarse con quien quiera, y de grabarlo. Eso no es delito; sí lo es difundir las imágenes. Y una putada de las gordas para las víctimas, que vaya trago tener que pasar por ahí y verse obligado a dar explicaciones para callar bocas y tuits. Que hay gente que aún no comprende que existen diversos tipos de relaciones y que todo vale entre libres e iguales. Que lo de diferenciar el 'amor necesario' de los 'amores contingentes' ya lo contaron Sartre y Beauvoir. Que hay quien distingue entre lealtad y fidelidad, y que considera una traición mayor que su pareja suelte en una cena que se hace el moco viendo la tele, que el hecho de que se líe con otra persona. A mí me dolería mucho más lo segundo, pero ese es mi problema.

Lo cierto es que, visto lo visto, es preferible dejar constancia de las relaciones pasajeras por carta que por vídeo. «Tú eres mi destino, mi eternidad, mi vida, mi alegría, la sal y la luz de la tierra. Me arrojo en tus brazos y allí permanezco hasta la eternidad. Soy tu mujer, para siempre«, le escribía Simone de Beauvoir a Claude Lanzmann, uno de sus amantes. Suena un poco cursi, vale, y muy poco contingente, que también, pero es mejor eso que verse haciendo gimnasia. Y que te vean los demás por culpa de un delincuente.