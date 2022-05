La amiga estupenda A la última A la Pausini se le escuchó decir que no podía ser que en Eurovisión ganara la política. A nadie extraña lo de Ucrania. La sorpresa habría sido que no pasara

Laura Pausini es la amiga estupenda. La amiga estupenda de España. Vergüenza le daría que Italia no diera ni un punto a España. No es la Carrá, pero es lo más parecido que vamos a tener en nuestra orfandad. El viernes fui a los toros. No hubo más emoción que la del paseíllo, aunque Talavante cortara una oreja. Los toros sin emoción son una mata que no ha echado. Lo sorprendente es que hubiera emoción en el Festival de Eurovisión. Vale que Chanel no ganó, que habría quedado segunda incluso sin el voto popular. Habría ganado 'guayominí' (demonios, se ha perdido el francés en las votaciones). Pero era emocionante recibir de tantos países los 12 puntos. Lo nunca visto salvo por quienes estuvieran en pleno uso de sus facultades televisivas en 1968 y 1969. Massiel y Salomé eran el gol de Zarra para muchos, cuando luego España ha ganado dos Eurocopas y un Mundial. Eurovisión seguía de espina. Sigue. Pero qué bien Chanel. No sé si aquí hay batalla cultural. Pero ha hecho más por ganarla con su pop putón que cualquiera. ¿Una teta gigante en el escenario llevaba Rigoberta? Te voy a sacar un culo de verdad que se mueve como el rabo de una lagartija. Un culo hemos llevado a Eurovisión. Y un espectáculo acorde al festival. RTVE sabía lo que hacía.

A la Pausini se le escuchó decir que no podía ser que en Eurovisión ganara la política. A nadie extraña lo de Ucrania. La sorpresa habría sido que no pasara. A la gente le gusta cantar 'La Marsellesa' en 'Casablanca'. Lo mejor, Chanel aparte, Pausini y su cachito de 'Volare'. O Gigliola Cinquetti con su 'No tengo edad'. ¿El share? 50,8%. 6,8 millones de espectadores. Luego me puse a leer a Wittgenstein. Que naaaa. Escuché a Gigliola otra vez.