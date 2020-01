El archipiélago canario tiene un problema mayúsculo que va camino de aislarlo. Viajar a la península en avión, salvo que se busquen los billetes con mucha anticipación o se sea un hacha a la hora de encontrar lo que nadie encuentra, va camino de convertirse en un lujo para buena parte de la población isleña. Sobre todo, porque conviene recordar que los ingresos anuales de la mayoría de los habitantes de este enclave figuran en el vagón de cola del baremo nacional.

Si no me cree, cosa que no le recrimino, le reto. Aparque la lectura de este artículo y dedique 20 minutos a localizar un billete de ida y vuelta a una de las ciudades peninsulares con la que existe conectividad directa en una fecha anterior a mediados de febrero. Le recomiendo que tenga a mano calmantes y hasta un desfribilador si padece del corazón. Es una broma.

Ya en serio, descubrirá que no le miento. Los anuncios que buena parte de las compañías hacen cada cierto tiempo vendiendo nuevas conexiones son reales. Lo que falta a la verdad es que los precios sean de este mundo. Al menos, del mundo más común. Las tarifas que exhiben en sus campañas publicitarias se circunscriben a un número ínfimo de plazas. El resto, están por las nubes. Valga el símil aeronáutico.

Nueva Canarias (no confundir con Coalición Canaria, que bien que intentó ponerse la medalla que no le correspondía durante los tenebrosos y tétricos años de Fernando Clavijo como presidente) logró en Madrid que el descuento de residente aumentara hasta el 75%. En su momento, ya advirtió en la capital del Estado que el Gobierno tendría que controlar a partir de ese momento a las compañías, para que no disparasen los precios de los billetes. Es una evidencia que en Madrid no se han hecho los deberes. Realidad que acrecienta el hecho de que ya existan varias investigaciones al respecto. La solución ante este abuso, que va camino de aislarnos cada día un poco más del resto del país, es muy sencilla. Nueva Canarias (repito, no confundir con el partido de la supuesta patriota Ana Oramas) lo ha apuntado en varias ocasiones. España debe negociar con urgencia en Europa que las conexiones aéreas entre la península y las islas sean de servicio público, lo que implicaría que se establecerían unas tarifas máximas cerradas.

Esta semana arranca Fitur, esa feria a la que la clase política se apunta para irse de compras por Madrid y hartarse a copas (y más cosas) por la noche. Los pocos que acuden a trabajar a este evento seguro que tienen claro que sus esfuerzos son baldíos si no se solventa este problema mayúsculo. Aspirar a que venga turismo peninsular con estos precios es utópico.