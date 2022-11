Activismos

El concepto de 'activismo' conlleva necesariamente un grado de fanatismo, ya que sin un componente fanático no se trasciende el grado de la pasividad, y se trata de todo lo contrario. El activista no puede encogerse de hombros ante el detalle más insignificante que afecte a su parcela temática, ya sea en el ámbito de la política, de la ecología o del maltrato animal, pongamos por caso, pues todo activismo es selectivo, tal vez por prudencia estratégica: si no se puede luchar contra el mundo como totalidad caótica, dividamos el mundo en caos específicos. Gracias a esa división, una persona puede amargarse la vida de maneras muy diferentes: sufriendo por las condiciones de vida de los perros de las perreras, deseándoles la muerte a los matadores de toros o poniendo el grito en el cielo por el hecho de que alguien fume en la terraza de un bar, por ejemplo. Hay opciones.

Algunos identifican el activismo con el histerismo, o al menos con una mentalidad maniática, fruto de la extrapolación de alguna psicopatología necesitada de manifestación pública, aunque tal vez habría que barajar la posibilidad de que el antiactivismo sea una manifestación igualmente fanática del activismo. Nuestra forma de vida tiene mucho de mecanismo desastroso, hasta el punto de que señalar sus muchos desastres se considera un síntoma de trastorno sociopático.

Algunos activistas climáticos han vandalizado unas obras artísticas, con gran repercusión mediática, que es lo que se supone que pretendían. ¿Por qué han puesto su diana precisamente en el arte? Sería demasiado enrevesado suponer que, a pesar de que a lo largo de la historia ha habido artistas culpables de muchas cosas, una obra de arte es siempre, como tal, inocente. Y la agresión a la inocencia provoca espanto. No sé. Podrían haber lanzado latas de tomate a un surtidor de gasolina y pegarse la mano a la manguera, o incluso meterse la manguera por algún orificio corporal por el que escueza un poco. Podrían haber localizado a algún magnate del petróleo que sea calvo, verterle en la cabeza un bote de fabada y pegarse luego la mano a su cogote.

Con un poco de imaginación, la repercusión mediática hubiese sido la misma. Pero no: los cuadros. Hay que precisar que esas acciones las han llevado a cabo en obras protegidas por un cristal, pero el peligro está en que a alguien le dé por elevar la temperatura de la protesta al nivel de la iconoclastia y se anime con un cuadro desprotegido.

Procurando situarse en la mentalidad de estos activistas, se pregunta uno: ¿qué importa una obra arte en un planeta autodestructivo? Pero todas las respuestas posibles tienen forma también de pregunta.