Acción, reacción y nueva parálisis

Hace unas semanas más de uno se puso las pilas a raíz de la anunciada parálisis que sufre el Gran Canaria Maratón. Las novedades de la 10ª edición se presentaron el 20 de septiembre cuando la página web llevaba quietita desde el fin de la anterior prueba. Rápidamente añadieron unas cuantas notas y por fin pusieron en grande en la página principal la fecha del evento. Ya era hora. Pero aquello quedó en una acción, reacción sin más continuidad. Todo lleva el mismo camino de siempre, algo que empieza a cansar. Un año más la campana sonará semanas antes del evento, con el periodo navideño y los Reyes Magos de por medio. Mientras tanto, nada de nada. El Gran Canaria Maratón tiene una nula visibilidad y presencia. Parece que alguien ajeno a la UTE quiere tomar protagonismo en el aspecto técnico de la carrera, algo que siempre ha sido su objetivo para figurar y llevar galones que justifiquen su presencia, pero lo que hace falta para que este maratón arranque definitivamente es que las riendas lo lleven profesionales durante un año de trabajo, porque si no iremos nuevamente abocados a un evento de números, en el que el político de turno -la carrera está politizada- anuncie números y números de participantes, contabilizando los caminantes de la semana anterior, los niños, los alumnos de institutos, etc. Ya que el afán por alargar ese número y presentárselos al político es el fin, pero la carrera reina de 42 kilómetros que da nombre al evento -Gran Canaria Maratón- sigue hundida sin remedio.

Ahora la atención está centrada en la gala del 10ª aniversario -una idea magnífica para que entren por el aro gente afín-. En 9 años solo se ha pasado una vez de los 1.000 finisher en el maratón, algo que debe invitar a la reflexión, pero estamos que lo bordamos para celebrar fiestas por un fin que aún se desconoce. El atletismo en Gran Canaria no está para celebrar galas y menos en conmemoración de un maratón que sigue siendo un quebradero de cabeza con unos números que alarman, pero que a nadie sonrojan.

Seguimos a la espera de conocer novedades. A lo mejor en estos días anuncian algo para justificarse nuevamente, pero deben tomar ejemplo de otras carreras para intentar avanzar. Reuniones y reuniones sin sentido, en su mayoría, no son la solución. El Gran Canaria Maratón está inmerso en una maraña que hay que cortar por lo sano. En esta legislatura no se ha podido hacer, ni con UTE ni sin UTE. La 10ª edición, a 87 días de su fecha, sigue siendo una incógnita, porque no se sabe aún nada de nada. Todo lo presentado, con la novedad del 3K y de la gala, es un nuevo copia y pega.