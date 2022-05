Se acabó A la última Que una cosa es criticar y combatir el machismo y otra ver siempre delitos. Que la reordenación de la política sexual puede acabar donde no se pretendía

Ya tenemos la Ley Integral de la Libertad Sexual. La del 'solo sí es sí', en jerga seseante. La de Montero la chica. La que ha descubierto el consentimiento. La que fulmina la presunción de inocencia de los hombres. La que elimina el abuso como delito. Sin consentimiento, todo es agresión. En un extremo está la folclórica Carla Toscano de Vox: «A mí me da pena no oír por la calle aquel 'dime cómo te llamas y te pido para reyes' o 'ese es un cuerpo y no el de la guardia civil'. Es una pena que su odio a la belleza y al hombre, hagan perder esas muestras de admiración».

En otro extremo, la sensata (y guapa) Clara Serra alertando de que si todo es violación, nada es violación. Alertando sobre la redefinición del consentimiento en nombre de la seguridad de las mujeres, que acaba provocando un giro conservador. Se trata a las mujeres como niños. Siempre a punto de ser víctimas. Que una cosa es criticar y combatir el machismo y otra ver siempre delitos. Que la reordenación de la política sexual puede acabar donde no se pretendía. O sí, que esta gente no sé dónde tiene la cabeza. Desde luego, no en respetar principios jurídicos.

Según Montero, «vamos a dejar atrás la cultura de la violación». Los hombres (menores o mayores) violan hoy igual que los rusos a las alemanas en 1945. Porque pueden. La nueva ley tiene mucho de lo de Thomas Sowell: «No hay negocio más lucrativo que luchar por derechos que ya se tienen, en nombre de opresiones que no existen, con el dinero de aquellos a los que se califica de opresores». Le digo a Montero que no venga a salvarme como Mónica Molina le decía al arcángel Quique San Francisco que a ella no le anunciara nada en 'Así en el cielo como en la tierra'.