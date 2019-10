Hoy es un día decisivo en la política nacional. La sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés supondrá un antes y un después en la larga fractura entre Cataluña y el resto del país. Por supuesto, habrá movilizaciones en estas jornadas de brecha histórica. Y justo sucede en la antesala de unas elecciones generales. El que sepa determinar el uso del marco del lenguaje ganará la batalla ideológica. Esta tesis ya fue expuesta por George Lakoff en su libro No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político (Editorial Complutense, 2007). Un ensayo en el que básicamente el lingüista Lakoff viene a decir que si utilizar el lenguaje y marco de tu oponente no solo trasladas una posición a la defensiva y en franco retroceso de tus posibles políticos sino que encima refuerzas ese mismo marco del adversario que pretendes combatir. El manejo de la comunicación es esencial. Y los republicanos, representados en Estados Unidos por la imagen de un elefante, supieron arrinconar a los demócratas cuando estos se ciñeron a esgrimir los conceptos de los conservadores.

El 10N arrojará un panorama político más complicado que el del 28A. La razón es sencilla: el PSOE ganará pírricamente, manteniendo mal que bien el número de escaños presente (123), experimentando un ligero aumento o incluso un descenso. Las encuestas vaticinan que la táctica de Pedro Sánchez de no pactar y forzar la repetición electoral en aras de redoblar los diputados mermando a Podemos ha fracasado. Ha fallado el plan diseñado por Ferraz. No habrá un Gobierno de izquierdas porque ya ha habido tiempo para ello. No hubiéramos llegado a este límite. Y el PP, que subirá considerablemente, le ofrecerá una abstención técnica a Sánchez para que pueda sortear la sesión de investidura. A todas luces, el PSOE gobernará, resumiendo, gracias al PP y Ciudadanos. No habrá reforma laboral ni medidas de izquierdas. Y la política económica del PSOE, justo al calor de una crisis, un coletazo más de la Gran Recesión de 2008, la determinará la concurrencia del PP. Con una horquilla de actas que, para entendernos, ronda los 110-130 no puedes aprobar las leyes ni los Presupuestos Generales del Estado que tú quisieras sino lo que te impone la oposición. El desenlace es evidente: habrá nuevos comicios generales más temprano que tarde. Hasta entonces Sánchez sufrirá la misma inestabilidad que Adolfo Suárez en sus últimos años en UCD. Y en la vida política nacional se apelará, eso sí, con lenguaje moderno, a remedios que recordará el ciclo de 1980-1981 (ese mismo de Suárez) en el que se puso de moda la invocación a gobiernos de concentración nacional o a un Gabinete presidido por un militar de alta graduación (por cierto, el mismo ‘elefante blanco’ que se esperaba el 23F). Fórmulas que en aquel periodo ofertaba el general Alfonso Armada y que en 2020 serán incitadas por otros poderes fácticos cuando se haga recurrente demandar una gran coalición a la alemana o cosas por el estilo.

Todo esto va a repercutir en el resto del país. Y, no siendo menos, y toca recalcarlo, a escala nacional el rebumbio no se detendrá el 10N sino que después se abrirá otra etapa igual o más convulsa que la actual. El horizonte político, tan apasionante como inquietante, es el que es.