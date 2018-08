Últimos días de ‘Gran Canaria Series de Obra Gráfica

La muestra puede visitarse (excepto sábados, domingos y festivos) de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas

Como explica el propio artista, «básicamente mi obra gira en torno al mundo industrial y a la estética que generan sus paisajes. Los motivos que me llevan a insistir en estos temas son esencialmente dos. El primero sería sin duda el más cercano a la forma, a la imagen pura sin nada más. Que sin ser bellas, sí pueden situarse en un entorno más cercano a la categoría de lo sublime. La segunda razón y no menos importante para el artista es entender que son un producto del ser humano y por tanto una forma de retratarnos sin la necesidad de incluir nada orgánico dentro de la obra. De esta forma no es necesario hacer crítica, queda a la visión de cada uno, a la hora de contemplarlas».

La exposición que se inaugura en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo muestra cómo el gusto contemporáneo y el quehacer de los artistas que trabajan esta ancestral técnica de expresión, oscila sin solución de continuidad y con la mayor naturalidad entre las técnicas más tradicionales y el apoyo tecnológico que los nuevos tiempos prestan a la creación.

Convocado a través de su Taller de Grabado por la Consejería de Cultura, el concurso ‘Gran Canaria Series de Obra Gráfica’ persigue apoyar, promocionar y difundir la obra gráfica internacional, así como contribuir a la difusión de esta técnica artística y al desarrollo de actividades y propuestas vinculadas a ella.