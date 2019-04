Planes de última hora para Semana Santa

1. Un salto a otra isla

Semana Santa suele ser la oportunidad perfecta para una escapada, pero si no lo planificamos con tiempo caemos en el error de pensar que no merece la pena realizar el trayecto. Tardamos casi el mismo tiempo en coger un avión a La Gomera o un barco a Fuerteventura que en ir de la capital grancanaria a San Bartolomé de Tirajana, así que, ¿por qué no hacerlo? Aprovecha esta cercanía para disfrutar un día entero en otra isla y volver a última hora si no quieres o no puedes pasar la noche. Siempre hay cosas nuevas que probar.