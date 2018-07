Guía para los festivales del verano

Canarias Urban Fest

24 y 25 de agosto, Tenerife

Dorian, El Columpio Asesino, Carlos Sadness, La Bien Querida, Pedrina y Nathy Peluso son los nombres más destacados del cartel de artistas que conforman la tercera edición del Phe Festival, en el muelle de Puerto de la Cruz. Esta cita veraniega viene cargada de una programación que integra cine, moda, gastronomía y prácticas de innovación cultural dirigidas a un público actual, comprometido y activo.

Perro, Pumuky, Texxcoco, Niña Coyote Eta Chico Tornado, Amanitas, Kid Simius, Floridablanca, We Are Not Dj’s, Mento, Minifefas –con We Are Trash y The Groove Brothers en continuidad–completan la selección de grupos.