7 series que comienzan en junio

Fear the Walking Dead (3 de junio, AMC)

Black Mirror (5 de junio, Netflix)

La exitosa serie británica se ha hecho esperar tras el lanzamiento de su película interactiva Bandersnatch, y ahora trae solo tres capítulos para su quinta temporada. En el primero, Smithereens, un taxista con un plan secreto se convierte en el centro de atención en un día en el que todo se descontrola.

En el segundo, Rachel, Jack and Ashley, too –que cuenta con la participación de Miley Cyrus– una adolescente solitaria sueña con conectar con su estrella pop favorita, una artista cuya existencia no es tan bonita como parece.

Y en el tercero, Striking Vipers, dos antiguos amigos de la universidad se reencuentran y viven una serie de acontecimientos que podría alterar sus vidas para siempre.