7 planes para no perderte este finde

1. Feria del libro

2. Ferias

Este domingo Valsequillo celebra una nueva edición de la Feria de la fresa . Un evento que cada año gana más adeptos y que pretende dar reconocimiento al producto local con un programa lleno de novedades. Entre ellas, el primer concurso que premiará el Mejor Fresón del municipio, después de una cata de fresas, a partir de las 11.30 horas. También se premiará la decoración del Mejor Stand, y no podrá faltar el tradicional Concurso de postres y el de mermeladas, con la fresa como ingrediente estrella. La jornada se completará con una Masterclass de cocina infantil, que tendrá lugar a partir de las 10.30 horas a cargo del chef del Hotel Cristina, Daniel Orihuela, acompañado de un prestigioso equipo de cocineros y reposteros.

3. Moda

4. De romería

5. Domingo de autor

6. Conciertos

Este sábado regresa, como cada año por el Día de la madre, el concierto de Gerson Galván para rendirles su particular homenaje. La cita con el artista grancanario, en el Teatro Guiniguada, contará por primera vez con la participación del grupo Mariachi de Mi Tierra, con el que ha preparado un espectáculo muy especial. Sin duda, un regalo que muchas agradecerán.

7. Cine y música

Las sesiones domingueras de Juego de tronos nos tienen bien servidos en cuanto a series, pero de vez en cuando apetece encender la televisión para ver otro tipo de producciones. En las plataformas digitales hay algunos documentales muy interesantes, pero en esta ocasión te recomendamos tres relacionados con artistas de la industria musical:

- Quincy (Netflix): rinde homenaje a uno de los compositores y productores musicales más brillantes del siglo XX. En él, el propio Quincy Jones revive el Chicago de la Gran Depresión o cómo se sintió cuando su madre, víctima de la esquizofrenia, desapareció de su vida a los 7 años.

- Janis: Little Girl Blue (Filmin): Amy Berg dirige esta producción en la que muestra a la artista de rock a través de cartas, fotos y videos que mandó a su familia y entrevistas a músicos que trabajaron con la banda. Un retrato de una joven prometedora apasionada por la música que acaba con su prematura muerte por sobredosis.

- Bowie: The Man Who Changed The World (Netflix): este documental resume la vida del cantante, que llegó a revolucionar el panorama musical de su tiempo, a través de una buena dosis de testimonios y entrevistas al propio Bowie.