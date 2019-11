7 planes para este finde

1. Gastro Tejeda

El municipio apuesta por una segunda edición de esta iniciativa que pretende atraer visitantes a la cumbre tras el fuego de este verano y apaliar, así, las pérdidas registradas. De 11.00 a 17.00 horas del sábado, el centro del pueblo acogerá once puestos con productos locales, además de actividades paralelas para toda la familia y la actuación de los grupos Aseres y Salvapantallas. También se realizarán una serie de sorteos con premios que van desde productos gastronómicos y lotería hasta noches de hotel en establecimientos de Tejeda.

2. Noche de Góspel

3. Desfile de Moda Calada Fashion Show

4. ‘Telecuca’, de Piedra Pómez

5. Concierto de Anthony Strong

6. ‘Cuento de Navidad’, con Mariano Peña

7. Las pelis con las que crecimos

Para todos aquellos cinéfilos y, sobre todo, nostálgicos, este viernes se estrena en Netflix un documental a medida. Siguiendo la estela de The toys that made us, que ya va por su tercera temporada, ahora viene este spin-off que analizará el impacto cultural que han tenido títulos como Cazafantasmas, Dirty Dancing o Solo en casa.