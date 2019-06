7 planes para este fin de semana

1. Fiestas Fundacionales

El aniversario del nacimiento de Las Palmas de Gran Canaria programa dos noches de boleros en la Plaza Santo Domingo y conciertos a partir de las 21:00 horas, en el Auditorio José Antonio Ramos del parque Doramas. Said Muti presentará el viernes los temas de su reciente disco Habitación 828, mientras que el quinteto californiano Robert Jon & The Wreck presentará el sábado Tame Me Higher. A continuación, acompañada de su banjo eléctrico, la cantante francesa Morgane Ji cautivará a los espectadores con su sensual y salvaje voz. Todos ellos con entrada libre.