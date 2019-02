7 planes para este fin de semana

1. Fiestas del Almendro

Por su parte, el domingo se repetirán las actividades al aire libre de la jornada anterior, con degustaciones de la mano de once colectivos a 1 euro el plato, además de la eucaristía y la ofrenda de productos de la tierra, y la actuación del grupo Beletén.

Este fin de semana, Tejeda espera acoger hasta 15.000 personas en una de las fiestas más emblemáticas de la isla. No solo es una ocasión para visitar el municipio y ver los almendros en su máximo esplendor, con la belleza paisajística que eso conlleva, sino que serán jornadas llenas de actividades.

2. Conciertos

En materia de música llega el guitarrista Yul Ballesteros para presentar este sábado, a las 21.00 horas en el Rincón del Jazz (en el Auditorio Alfredo Kraus), su nuevo proyecto junto a Canarias Quintet, una formación netamente isleña. Composiciones nuevas, repertorio de sus discos anteriores pero, sobre todo, el toque fresco del recién nacido tándem. Con este nuevo formato, el músico intentará rebasar las fronteras insulares para que el jazz hecho en Canarias tenga más resonancia

Por otro lado, el rock inunda este fin de semana el Auditorio Alfredo Kraus con History of Rock, un espectáculo musical que hace un extenso repaso a los éxitos más importantes de la historia de este género, pasando por grupos como The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Guns and Roses, Queen, Bruce Springsteen, Dire Straits y U2, entre otros. Será el viernes, a las 20.30 horas y el sábado, a las 21.30 horas.